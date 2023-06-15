به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی کتاب «کُرد در سفرنامه‌ها» به کوشش و تحقیق فرامرز آقابیگی، پژوهشگر و کتابدار کتابخانه دکتر جوادی یزد و از انتشارات ایرانشناسی در کتابخانه دکتر جوادی یزد برگزار شد.

گردآوری این کتاب با هدف جبران کمبود منابع تاریخی بر اساس مشاهده مستقیم مردم انجام شده و در آن تلاش شده کُردهای ایران بر مبنای سفرنامه نویسان داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گیرند تا از طریق واکاوی نوشته‌های سیاحان، نکات و ناگفته‌هایی را که از دید مورخان پنهان مانده، روشن شود.

این کتاب حاصل پژوهشی در سفرنامه‌های منتشرشده از صفوی تا پایان پهلوی است و با بازبینی، بررسی و طبقه بندی مطالب مرتبط با کُردهای ایران بر اساس گزارش‌های سیاحانی که از مناطق کردنشین بازدید و دربارهٔ کُردها ملاحظاتی داشته‌اند، شناختی در خصوص کُردها، برای خوانندگان و محققان فراهم شده است.