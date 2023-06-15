به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جمالی ظهر پنجشنبه در نشست با سرپرست، کارکنان و ناظران دفتر فنی و نظارت بر پروژه‌های ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار داشت: ارتقای کیفیت پروژه‌های ورزشی در تمامی سطوح ضروری است.

وی بیان کرد: اینکه ما در پی افزایش کمی فضاهای ورزشی در استان باشیم مهم است اما به شرطی که در کنار افزایش سرانه فضای ورزشی به ارتقا کیفیت و تجهیز پروژه‌ها نیز توجه ویژه داشته باشیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: در حال حاضر فضاهای ورزشی داریم که بعد از واگذاری به بهره برداران به درستی نگهداری و تجهیز نشده و عملاً استفاده نمی‌شوند.

تجهیز اماکن ورزشی

وی اضافه کرد: تجهیز اماکن ورزشی که در حال حاضر داریم یکی از مهمترین اولویت‌های ما در بخش عمرانی است.

جمالی با تاکید بر اهمیت نظارت بر روند اجرای پروژه‌های ورزشی گفت: وقتی از افزایش کیفی پروژه‌ها صحبت می‌کنیم به این معنی است که باید نظارت بر روند عملیات اجرایی پروژه‌ها و بعد در نگهداری و تجهیز آن نیز افزایش یابد. آنچه که از دفتر فنی اداره کل انتظار می‌رود برای این مهم، برنامه ریزی کند.

وی از افزایش نظارت‌ها و تعداد ناظران بر پروژه‌ها جهت کنترل بهتر و تسریع در احداث فضاهای ورزشی خبر داد و گفت: در اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نشست‌های هفتگی با موضوع بررسی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها و نیازمندی فضاهای ورزشی برای تجهیز و نگهداری بهتر برگزار خواهد شد.