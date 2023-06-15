به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دولت ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه برگزاری مراسم همایش روایتگران پیشرفت در محل سالن همایشهای استانداری کرمان در جمع خبرنگاران به اشاره اهمیت نتایج سیاست دیپلماسی همسایگی دولت گفت: وزیر امورخارجه عربستان طی هفته آینده به ایران می‌آید و اقداماتی را در راستای گشایش سفارت انجام خواهد شد.

دبیر هیأت دولت افزود: نگاه دولت سیزدهم در دیپلماسی همسایگی به این معطوف شده که دیرینگی بسیار بلندمدتی از همکاری‌ها و روابط دیپلماتیک چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های غیر اقتصادی با مسیر همسایگان خودش در نقاط مختلف مرزی و به ویژه ۱۵ کشور همسایه، وجود دارد.

او اظهار داشت: نگاه این دولت زنده کردن و فعال کردن مسیرهای همکاری سیاسی و تجاری و سایر مسیرهای دیپلماتیک با نگاه به سنت‌های ایران اسلامی است.