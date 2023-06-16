به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جدیدی در بازدید از پروژه مسکن ملی اردکان اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه ٢۵۶ واحدی اقدام ملی مسکن شهر اردکان از شهریور سال ١۴٠٠ در زمینی به مساحت تقریبی ٧ هکتار و با زیربنای ٣٣ هزار مترمربع آغاز شد.

وی عنوان کرد: واحدها در قطعات ١۵٠ متری به‌صورت ویلایی یک طبقه و دو خوابه و با زیربنای تقریبی هر واحد شمالی، ١١٠ مترمربع و هر واحد جنوبی ١۴٠ مترمربع در دست احداث است.

جدیدی یادآور شد: احداث واحدها تا پایان مرحله سفت‌کاری بوده و تسهیلات بانکی پروژه به ازای هر واحد ۵۵٠ میلیون تومان با بازپرداخت ٢٠ ساله و دوره تنفس دو ساله است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردکان با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ٨٠ درصد در مراحل پایانی خود قرار دارد، اظهار داشت: تاکنون ١١٢ واحد توسط پیمانکار تحویل داده ‌شده که از طرف بنیاد مسکن نیز به ترتیب واریز وجه و به انتخاب خود متقاضی در حال تحویل است.

جدیدی یادآور شد: بقیه واحدها نیز تا پایان مردادماه تکمیل و به خریداران تحویل خواهد شد.