به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ملکی، ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از کاهش ۳۴ درصدی جرائم سرقت در شهرستان دماوند و کشف تمامی پروندههای قتل رخداده از ابتدای سال جاری خبر داد.
فرمانده انتظامی دماوند اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون میزان سرقت در سطح شهرستان ۳۴ درصد کاهش یافته و در مقابل کشفیات پلیس با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده است که این موضوع نشاندهنده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی است.
وی با اشاره به اولویتهای پلیس در حوزه نظم و امنیت عمومی افزود: اجرای طرحهای پاکسازی پارکها و تفرجگاهها در دستور کار قرار دارد و پنجمین مرحله طرح برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر نیز با جدیت در حال اجرا است.
ملکی تصریح کرد: اجرای این طرحها تا زمان دستیابی به رضایتمندی کامل شهروندان ادامه خواهد داشت و پلیس در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
فرمانده انتظامی دماوند با تأکید بر نقش مردم در ارتقای امنیت بیان کرد: بخش قابل توجهی از موفقیتهای پلیس در حوزههای مختلف حاصل همکاری و همراهی شهروندان است و استمرار این همکاری میتواند نقش مؤثری در افزایش امنیت شهرستان داشته باشد.
وی با هشدار به خردهفروشان مواد مخدر و اخلالگران امنیت خاطرنشان کرد: افرادی که با توزیع مواد مخدر درصدد آسیب رساندن به جوانان هستند، بدانند پلیس با همکاری دستگاه قضائی به صورت قاطع و قانونی با آنان برخورد خواهد کرد.
ملکی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مرتبط با فروش مواد مخدر، حضور معتادان متجاهر، فعالیت سارقان و اراذل و اوباش را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
فرمانده انتظامی دماوند در ادامه از کشف تمامی پنج فقره قتل رخداده در شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: عاملان این پروندهها شناسایی، دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل شدهاند.
وی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه جرائم اقتصادی افزود: مقابله با احتکار و قاچاق کالا در شهرستان دماوند نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش یافته و رسیدگی به تخلفات صنفی نیز با جدیت دنبال میشود.
ملکی تأکید کرد: پلیس در برخورد با واحدهای صنفی متخلف هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و متخلفان باید نسبت به اصلاح رویههای خود اقدام کنند.
فرمانده انتظامی دماوند همچنین با اشاره به وضعیت ترافیکی منطقه اظهار کرد: پلیس راهور در روزهای تعطیل برای مدیریت بار ترافیکی فعال است و اجرای پروژههای زیرساختی از جمله زیرگذر و کمربندی دماوند میتواند در کاهش مشکلات ترافیکی مؤثر باشد.
وی در پایان مبارزه با سرقت، برخورد با خردهفروشان مواد مخدر، جمعآوری معتادان متجاهر و مقابله با اراذل و اوباش را از مهمترین اولویتهای پلیس شهرستان دماوند عنوان کرد و گفت: پلیس با هر فردی که موجب سلب آسایش شهروندان و برهم زدن نظم و امنیت عمومی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
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