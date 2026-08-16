به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سالانه حدود چهار هزار و ۷۵۰ تن ماهیان سردآبی و گرم‌آبی در شهرستان نهاوند تولید می‌شود و ظرفیت تولید بچه‌ماهی قزل‌آلا در این شهرستان نیز به ۳۶۵ میلیون قطعه در سال می‌رسد.

وی افزود: در بخش صنایع تکمیلی شیلات نیز سالانه نزدیک به ۳۰ هزار تن خوراک اکسترود آبزیان تولید می‌شود و حدود ۱۴۰ هزار قطعه ماهی زینتی در واحدهای فعال شهرستان پرورش می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به ظرفیت صادراتی شهرستان نهاوند ادامه داد: سالانه حدود سه هزار تن ماهی قزل‌آلا و سالمون و همچنین ۲۰۰ تن خاویار قزل‌آلا از نهاوند به کشورهای منطقه اوراسیا صادر می‌شود که نشان‌دهنده توانمندی این شهرستان در تولید و صادرات محصولات آبزی است.

آبشناس گفت: تاکنون حدود پنج هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات و صنایع تکمیلی شهرستان انجام شده و این بخش سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی برای نهاوند به همراه دارد.

وی تکمیل زنجیره ارزش شیلات را مهم‌ترین مزیت نهاوند عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود این شهرستان می‌تواند زمینه تامین حدود ۲۵ درصد از نیاز کشور به بچه‌ماهی قزل‌آلا را فراهم کند و در کاهش وابستگی به واردات تخم چشم‌زده مؤثر باشد.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند از بازگشت ۲۹ مزرعه غیرفعال و راکد به چرخه تولید در سه سال گذشته خبر داد و گفت: با فعال‌سازی این واحدها حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن به ظرفیت تولید آبزیان شهرستان افزوده شده است.

آبشناس با اشاره به فعالیت مزرعه «قزل دانش» به عنوان یکی از واحدهای شاخص اصلاح‌نژاد و تولید آبزیان در غرب کشور، اظهار کرد: توسعه این مجموعه می‌تواند ظرفیت تولید ماهی، تخم و بچه‌ماهی قزل‌آلا را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

وی تاکید کرد: توسعه صنایع فرآوری، افزایش ارزش افزوده، گسترش صادرات، ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره تولید از تخم چشم‌زده تا سفره مصرف‌کننده از مهم‌ترین برنامه‌ها برای تقویت جایگاه نهاوند در صنعت شیلات کشور است.