به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها در شهرستان ملایر رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌ها و شگردهای پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در جریان تحقیقات به ۲۴ فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و همچنین سرقت سیم و کابل برق و مخابرات اعتراف کرد.

سردار نجفی گفت: در این عملیات مقادیری اموال سرقتی نیز کشف و پس از انجام مراحل قانونی به مال‌باختگان تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، خانه‌باغ‌ها و اماکن خود را به قفل و تجهیزات حفاظتی مناسب مجهز کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان تاکید کرد: شهروندان همچنین از نگهداری وسایل و تجهیزات ارزشمند در مکان‌های بدون نگهبان خودداری کنند.