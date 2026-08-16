به گزارش خبرنگار مهر، کمال عربیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه کمبود زیرساخت مناسب را یکی از موانع اصلی پیش روی فوتبال همدان دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی تعداد زمین‌های چمن قابل استفاده برای برگزاری رقابت‌های رسمی بسیار محدود بوده و این مسئله برنامه‌ریزی مسابقات را با دشواری روبه‌رو کرده است.

وی افزود: سال گذشته امکان حضور هیئت فوتبال در مزایده بهره‌برداری از زمین چمن ورزشگاه شهید شمسی‌پور فراهم نشد و این زمین از دسترس فوتبال استان خارج شد، اتفاقی که فشار مضاعفی را به دیگر زمین‌های موجود وارد کرد.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با بیان اینکه همکاری باشگاه‌ها می‌توانست زمینه حفظ این زمین را برای فوتبال استان فراهم کند، گفت: امکان واگذاری این زمین با نرخ مناسب وجود داشت اما همراهی لازم شکل نگرفت و اکنون یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های میزبانی مسابقات استانی را در اختیار نداریم.

عربیان ادامه داد: ورزشگاه شهدای قدس همدان نیز با وجود ظرفیت موجود به دلیل وضعیت نامطلوب چمن و استفاده مشترک با هیئت دوومیدانی پاسخگوی کامل نیاز فوتبال استان نیست.

وی افزود: زمین ورزشگاه شهید مفتح از کیفیت قابل قبولی برخوردار است، اما فاصله آن با شهر همدان برگزاری مستمر رقابت‌های نونهالان و نوجوانان را در این مجموعه دشوار می‌کند.

ورزشگاه شهیدان حاجی‌بابایی تنها زمین چمن استاندارد همدان است

رئیس هیئت فوتبال استان همدان گفت: در حال حاضر ورزشگاه شهیدان حاجی‌بابایی تنها زمین چمن استاندارد و قابل اتکای استان برای میزبانی مسابقات فوتبال محسوب می‌شود و طبیعی است که این محدودیت روند برگزاری لیگ‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به تاخیر در آغاز رقابت‌های فوتبال استان افزود: فقدان زمین مناسب سبب شد نتوانیم مسابقات را مطابق تقویم پیش‌بینی‌شده آغاز کنیم و ناچار به بازنگری در زمان‌بندی لیگ‌ها شدیم.

عربیان همچنین به افزایش تعداد تیم‌های حاضر در لیگ استان اشاره کرد و گفت: سقوط 2 تیم از لیگ دسته چهار کشور به رقابت‌های استانی تعداد تیم‌ها را افزایش داد و پیچیدگی برنامه‌ریزی برای برگزاری لیگ را بیشتر کرد.

وی اظهار کرد: با وجود این شرایط، لیگ برتر رده‌های پایه استان در گروه‌های نونهالان و نوجوانان آغاز شده است و برگزاری لیگ دسته یک این رده‌ها نیز در برنامه قرار دارد.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با اشاره به وضعیت فوتسال اظهار کرد: فوتسال همدان در رده‌های مختلف سنی مسیر رو به رشدی را سپری می‌کند و هیئت فوتبال تلاش دارد با ساماندهی رقابت‌ها و تقویت تیم‌های پایه این روند را استمرار بخشد.

عربیان افزود: آینده فوتبال و فوتسال استان در گرو سرمایه‌گذاری بر استعدادهای پایه است و باید زمینه حضور مستمر کودکان، نوجوانان و جوانان در مسابقات و دوره‌های آموزشی فراهم شود و فصل گذشته 2 تیم همدانی در لیگ دسته یک فوتسال کشور حضور داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت استان در این رشته است.

وی درباره تیم فوتسال مقاومت نیز بیان کرد: باشگاه فوتسال مقاومت برای تقویت جایگاه خود موضوع خرید امتیاز یک تیم لیگ برتری را پیگیری کرد، اما این برنامه در نهایت به نتیجه نرسید.

عربیان ادامه داد: حضور تیم‌های همدانی در لیگ‌های کشوری می‌تواند به رشد فنی فوتسال استان کمک کند و باید شرایط فعالیت باشگاه‌های توانمند و تیم‌های مستعد در رقابت‌های ملی فراهم شود.

توقف حمایت مالی هیئت از تیم فوتبال بانوان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فوتبال بانوان پرداخت و گفت: تیم فوتبال بانوان همدان در فصل گذشته با حمایت هیئت فوتبال در لیگ دسته یک کشور حاضر شد و با وجود عملکرد قابل قبول خود در روز پایانی از صعود به لیگ برتر بازماند.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان افزود: تیم فوتبال بانوان همدان همچنان در لیگ دسته یک کشور حضور دارد اما با توجه به محدودیت‌های مالی هیئت فوتبال امکان تداوم حمایت مالی از این تیم را ندارد.

عربیان با اشاره به هزینه بیش از ۲۵ میلیارد ریالی برای حضور این تیم در مسابقات فصل گذشته، اظهار کرد: منابع مالی هیئت پاسخگوی ادامه این سطح از حمایت نیست و تامین هزینه‌های تیم باید از مسیرهای پایدارتر دنبال شود.

وی بیان کرد: در صورت واگذاری باشگاه پاس به بخش خصوصی تیم فوتبال بانوان نیز می‌تواند در قالب این باشگاه و با حمایت مالک جدید فعالیت خود را ادامه دهد.

مدارس فوتبال بدون مجوز زیر ذره‌بین هیئت فوتبال

عربیان در ادامه با تاکید بر ضرورت ساماندهی باشگاه‌ها و مدارس فوتبال گفت: باشگاه‌ها باید ساختار مشخص و قانونی داشته باشند و روند ثبت و فعالیت خود را مطابق ضوابط دنبال کنند.

وی افزود: مدارس فوتبال دارای مجوز در شهر همدان شناسایی و به خانواده‌ها معرفی شده‌اند و شهریه این مراکز نیز مشخص است تا والدین بتوانند با اطمینان بیشتری فرزندان خود را به مراکز مجاز بسپارند.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با هشدار نسبت به فعالیت مراکز فاقد مجوز، اظهار کرد: برخی مراکز اوقات فراغت بدون اخذ مجوز و بدون نظارت هیئت فوتبال در عمل به عنوان مدرسه فوتبال فعالیت می‌کنند و از خانواده‌ها شهریه دریافت می‌شود.

عربیان ادامه داد:فعالیت مدارس فوتبال بدون مجوز ناشی از نبود هماهنگی کافی میان آموزش و پرورش و هیئت فوتبال است و باید برای جلوگیری از تضییع حقوق خانواده‌ها و صیانت از کیفیت آموزش کودکان و نوجوانان ساماندهی شود.

وی تاکید کرد: برای تیم‌ها و مجموعه‌هایی که ضوابط را رعایت نکنند، برخوردهای انضباطی پیش‌بینی شده است و فعالیت آموزشی در فوتبال باید در چارچوب مقررات و مجوزهای قانونی انجام شود.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان آموزش مربیان و ارتقای دانش فنی را از برنامه‌های اولویت‌دار این هیئت برشمرد و گفت: نخستین دوره آموزشی پس از پنج ماه وقفه هفته گذشته برگزار شد و پیگیری برای تداوم این دوره‌ها ادامه دارد چراکه توسعه آموزش‌های تخصصی به ارتقای توان مربیان و داوران و در نتیجه افزایش کیفیت فوتبال و فوتسال استان منجر خواهد شد.

وی در ادامه به برخی اقدامات اجرایی هیئت فوتبال اشاره کرد و گفت: بازسازی ساختمان هیئت فوتبال و اضافه شدن 2 اتاق اداری به مجموعه به پایان رسیده و شرایط فضای اداری نسبت به گذشته بهبود یافته است.

عربیان همچنین از توسعه سامانه اینترنتی هیئت فوتبال خبر داد و افزود: این بستر علاوه بر اطلاع‌رسانی برای ثبت اطلاعات تیم‌ها، امور مسابقات، پرداخت‌ها و واریزهای مرتبط با فعالیت‌های هیئت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها، گفت: نقد منصفانه و ارائه پیشنهادهای سازنده از سوی خبرنگاران می‌تواند به اصلاح روندها و توسعه فوتبال استان کمک کند و هیئت فوتبال نیز از این همراهی استقبال خواهد کرد.