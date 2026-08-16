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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای شبانه در همدان

کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای شبانه در همدان

همدان- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان گفت: دمای شبانه در بیشتر نقاط استان از امشب یکشنبه بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان همدان تا پایان هفته عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهرها وزش موقت باد در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: دمای روزانه تا اواخر هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت اما از امشب کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای کمینه در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: دمای روزانه در روز پنجشنبه به‌طور موقت افزایش می‌یابد و بیشینه دما در اغلب نقاط استان بین یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد داشت.

وی گفت: روز گذشته اسدآباد با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز بهار با ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی استان گزارش شد.

زاهدی افزود: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات به ۳۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسید.

کد مطلب 6918051

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