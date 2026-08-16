محکومیت قاچاقچی سیگار در همدان به پرداخت ۳۱ میلیارد ریال جریمه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حمل ۳۰۹ هزار و ۵۸۰ نخ انواع سیگار خارجی به ارزش ۲۷ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ارائه اسناد گمرکی اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: شعبه همچنین در ازای ضبط خودرو حامل کالا متخلف را به پرداخت مبلغ معادل ارزش خودرو به میزان سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم کرد و در مجموع متخلف به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محمدی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان در محور همدان به قزوین محموله قاچاق را از یک دستگاه خودروی سواری سمند کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع دادند.