«چنشت» آینده روشن گردشگری شهرستان سربیشه/ درآمدزایی از جاذبه ها

خبرگزاری مهر، گروه استانها: روستای چنشت که به سرزمین رنگها معروف است از جمله جاذبههای بی نظیر شهرستان سربیشه است که همواره گردشگران زیادی به ویژه در فصل تابستان را به سمت خود میکشاند.
روستای چنشت به واسطه جذابیتهای بی نظیر چون آب و هوای معتدل، آداب و رسوم متنوع و وجود امامزاده سید حامد علوی آینده روشن گردشگری شهرستان سربیشه است.
هادی حق پناه، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سربیشه در گفتگو با خبرنگاران گفت: روستای هدف گردشگری چنشت که جز هفت روستای شگفتانگیز کشور است با برنامهریزیهای صورت گرفته به دنبال رسیدن به جایگاه شایسته خود در جذب گردشگر است.
وی تأکید کرد: این روستا آینده روشن گردشگری شهرستان سربیشه است.
هادی حقپناه بیان کرد: بافت باارزش تاریخی روستا، آداب و رسوم که عروسی و مهارت ساخت کلاه پولی این روستا در فهرست آثار ناملموس ثبت ملی شده است.
وی ادامه داد: تفاوت فاحش دمای روستای چنشت در فصول گرم سال با دیگر نقاط گردشگری استان، در کنار منطقه کویری مختاران، کارگاههای صنایعدستی روستای گورید بالا و شورستان، منظر طبیعی سد برکوه، کارگاههای فرشبافی شهر مود از ظرفیتهای بالقوه این روستا است.
رئیس میراث فرهنگی سربیشه گفت: با برنامهریزی صورت گرفته این ظرفیتها در جهت رونق دوباره گردشگری این روستا و شهرستان به کار گرفته خواهد شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه اظهار کرد: در این راستا بازدیدی با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان به همراه اعضا شورای اسلامی چنشت، در بافت باارزش تاریخی روستا انجام شد.
حق پناه اظهار کرد: بررسی درخواستهای ایجاد اقامتگاههای بوم گردی، برگزاری جلسات مستمر، استفاده از ظرفیتهای دیگر دستگاههای اجرایی، اعزام متقاضیان فعالیت گردشگری از اهالی روستا طی تور آشناسازی به روستای گردشگری ماسوله، برگزاری جشنوارههای مختلف فرهنگی در روستا از تصمیمات در راستای ایجاد رونق بخشی روستای هدف گردشگری چنشت بود.
حقپناه رونق گردشگری را موتور محرکه اقتصاد شهرستان دانست و افزود: با توجه به اشتغال اکثر اهالی شهرستان در بخش کشاورزی و دامپروری که خشکسالیهای پیاپی باعث کمرنگ شدن رونق آن شده است
وی یادآور شد: در چنین شرایطی فرصت گردشگری و صنایعدستی شهرستان در کنار فرصتهایی چون معدن، کارخانجات صنعتی و مرز، باعث رونق بخشی اقتصاد شهرستان خواهد شد.
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