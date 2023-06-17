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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۳۵

چه مواردی را باید قبل از سفر رعایت کنیم؟

چه مواردی را باید قبل از سفر رعایت کنیم؟

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره مواردی که باید قبل از سفر رعایت کنیم توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص موضوعات ایمنی در سفر گفت: شما می‌خواهید با وسیله‌ای رانندگی و سفر را آغاز کنید که حضور خانواده خود را نیز در آن دارید و چون فاصله شهرها در کشور ما زیاد است حتماً باید قبل از سفر از نظر فنی یک کنترل انجام پذیرد.

وی افزود: بهترین زمانی که می‌توان سیستم‌های خودرویی را کنترل کرد چند روز قبل از سفر است چرا که ممکن است خودرو دارای عیب باشد و تعمیر آن زمان ببرد پس قبل از اینکه سفر را شروع کنید خودروی خود را به تعمیرگاه برده و عیب یابی کنید.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: خودرو اگر معاینه فنی هم داشته باشد شما می‌بایستی آنرا قبل از سفر به تعمیرگاه برده و اگر عیب و ایرادی داشت نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمائید.

کد مطلب 5811990
مهشید جعفری معظم

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