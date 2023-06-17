به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویشی صبح شنبه در نشست با نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس ضمن تشریح وضعیت دانشگاه و دستاوردهای سال گذشته تاکنون اظهار داشت: امروز دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر نسبت به سایر دانشگاه‌های فرهنگیان کشور در ابعاد مختلف پیشرفت چشمگیر داشته و کسب رتبه نخست کشوری در اجرای مفاد رهنامه ۴۰ ماده‌ای دانشگاه فرهنگیان گواهی بر این مدعا است.

وی با اشاره به برخی کمبودهای دانشگاه در حوزه زیرساختی بیان داشت: در حوزه عمرانی نیز در سال گذشته بهسازی کف ساختمان اداری آموزشی پردیس بنت الهدی صدر بوشهر پس از ۳۳ سال در مدت کمتر از یک ماه صورت گرفت.

درویشی بیان داشت: طبقه سوم خوابگاه شهدای دانشجو پردیس علامه طباطبایی نیز به صورت کامل از کف ساختمان تا سقف آن به همراه نصب کمد دیواری جدید و تجهیزات کلاسی کلاس‌های درس پردیس بنت الهدی نیز نوسازی شد و تجهیزات سرمایشی آشپزخانه این پردیس و صنعتی شدن آشپزخانه آن نیز انجام شد.

وی تصریح کرد: پس از یکسال تلاش بی وقفه مجوز احداث ساختمان آموزشی پردیس علامه طباطبایی اخذ شد که در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن محقق شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر خاطرنشان ساخت: در سال گذشته از میان برنامه‌های ملی دانشگاه فرهنگیان چهار برنامه آن در استان بوشهر به نحو احسن به گفته خود مدیران دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

وی متذکر شد: در حوزه علمی نیز سال گذشته حوزه پژوهش ما مقام چهارم کشوری را کسب کرد و در جشنواره برتر تدریس منطقه هفت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر توانست مقام نخست را کسب کند.

درویشی تاکید کرد: وضعیت هیئت علمی دانشگاه ما در حال ارتقا است و به دنبال راه اندازی رشته ارشد در دانشگاه هستیم و امیدواریم با همکاری شما و رایزنی در سطح کشوری این مهم محقق شود.

