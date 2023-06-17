بازار سرمایه حرکت سینوسی را انجام خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شاخص کل بورس با سیگنال‌های توافق ایران و آمریکا به شدت قرمز شد، اما نکته منفی آن عدم ارزش معاملات بالا بود، بسیاری از فعالان بازار سرمایه که از سال ۹۹ وارد این بازار شده اند هنوز به اصول سرمایه گذاری واقف نبوده و در مقاطعی به شدت هیجانی رفتار می‌کنند.

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در هفته گذشته با یک روز قابل توجه همراه بود که بعد از مدتی شاهد ارزش معاملاتی بالای ۱۰ هزار میلیارد و شکستن خط روند نزولی این فاکتور در بازار بودیم ولی در روزهای بعد شاهد برگشت به زیر خط روند بودیم و شاید این شکست را بتوان یک شکست فیک یا جعلی در نظر گرفت زیرا دست کم باید چند روز معاملاتی تغییر آن تکرار شود تا بتوان این اتفاق را تأیید کرد.

فراقی افزود: حال موردی که شاید کم‌تر به آن توجه شده باشد واگرایی بین شاخص‌های بازار و ورود پول حقیقی در بازار است که رفته رفته انتظارات برگشت مناسب در بازار را قوی‌تر می‌نماید.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هرچند در هفته آتی هم با مجامع بسیاری رو به رو هستیم ولی زمان خواهد برد تا بسته به اتمام فصل مجامع در بازار کم کم شاهد تصمیم گیری دیدگاه بسیاری از سرمایه گذاران باشیم.

فراقی اضافه کرد: در هفته آتی هم نباید از عرضه اولیه انتهای هفته غافل بود چون همانند دیگر عرضه‌های اولیه شاهد جذب پول نسبتاً زیادی خواهیم بود موردی که سیاست گذاران با سرعت بخشیدن به این فرایند و پذیرش بسیاری از شرکت‌ها به دنبال جذب نقدینگی حال حاضر در اقتصاد کشور هستند. این موارد تعدادی از نکات بررسی بازار هستند که می‌تواند در تصمیم گیری فعالان بازار تأثیرگذار باشد.

علی فراقی در پایان گفت: احتمالاً در میانه اول هفته شاهد تعادل به سمت مثبت خواهیم بود و پس از آن در میانه دوم هفته انتظار قدرت گیری بیشتری در عرضه بازار خواهیم بود که در جمع بندی یک هفته نوسانی را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد که به صورت یک حرکت سینوسی حاصل هفته آینده بازار باشد.