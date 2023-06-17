مزارع پرورش میگوی هرمزگان تا پایان سال برقدار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی با بیان اینکه تاکنون به ۶ مزرعه پرورش میگو با مساحت ۵ هزار هکتار برق رسانی شده است، افزود: تا پایان امسال نیز ۸ هزار هکتار مزرعه دیگر برق‌دار می‌شود.

وی تصریح کرد: هرمزگان از ۵۰ هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو با ظرفیت تولید بیش از ۱۴ هزار میلیون قطعه بچه میگو برخوردار است که تاکنون ۱۱ هزار هکتار از مزارع پرورش میگو به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان اظهار کرد: ۱۵ هزار هکتار مزرعه میگو نیز در حال احداث است که از این میزان حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار آن تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

بارانی اضافه کرد: پرورش میگو و همچنین برق رسانی به مزارع پرورش میگو جزو طرح‌های پیشران و تحول‌آفرین است که طبق دستور استاندار هرمزگان باید در سفر آینده رئیس جمهور به این استان بخش قابل توجهی از این طرح‌ها آماده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

گفتنی است؛ استان هرمزگان با برداشت سالیانه افزون بر ۳۱۵ هزار تُن انواع آبزیان و بیش از ۳۵ هزار نفر صیاد، رتبه نخست صید و صیادی در کشور را دارد.