به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی و افتتاح مرکز خیریه «نفس» در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های افزایش جمعیت طرح «نفس» و جلوگیری از سقط جنین است.

وی گفت: به منظور جلوگیری از سقط جنین، دفتر طرح «نفس» در بیمارستان عسلی خرم آباد راه اندازی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیان داشت: هدف ما از برگزاری این نشست در دانشگاه این است که با هم اندیشی و متناسب با شرح وظایف هر دستگاه اجرایی که طبق آئین نامه‌ها، کاملاً مشخص است، از سقط‌های غیر قانونی جلوگیری کنیم.

دلفان از راه اندازی مرکز درمان ناباروری تا سه ماه آینده در بیمارستان عسلی خرم آباد در راستای جوانی جمعیت خبر داد و گفت: هم اکنون دو مرکز ناباروری در بیمارستان شفا و جهاد دانشگاهی در استان لرستان وجود دارد و همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز ملزم به راه اندازی مرکز درمان ناباروری در مراکز درمانی خود هستند، تا یک اقدام جهادی در راستای جوانی جمعیت تحقق یابد.