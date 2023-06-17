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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۰۴

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی کرمانشاه:

مددجویان بهزیستی کرمانشاه درسامانه یکپارچه صدور مجوز ثبت‌نام کنند

مددجویان بهزیستی کرمانشاه درسامانه یکپارچه صدور مجوز ثبت‌نام کنند

کرمانشاه- معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: مددجویان بهزیستی در این استان برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در سامانه یکپارچه صدور مجوزها ثبت‌نام کنند.

صفدر مظفری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ثبت‌نام مددجویان در سامانه یکپارچه صدور مجوزها برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی، اظهار کرد: شرایط دریافت تسهیلات برای مددجویان بهزیستی به ۲ صورت خویش‌فرما و کارفرما است.

وی افزود: در طرح‌های خویش‌فرما برای مشاغل عمومی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و برای طرح‌های دانش بنیان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: برای به‌کارگیری مددجویان در مشاغل پایدار توسط کارفرمایان علاوه بر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه سهم بیمه کارفرما توسط بهزیستی، این تسهیلات به‌صورت نامحدود به کارفرما پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5812342

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