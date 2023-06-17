صفدر مظفری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ثبت‌نام مددجویان در سامانه یکپارچه صدور مجوزها برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی، اظهار کرد: شرایط دریافت تسهیلات برای مددجویان بهزیستی به ۲ صورت خویش‌فرما و کارفرما است.

وی افزود: در طرح‌های خویش‌فرما برای مشاغل عمومی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و برای طرح‌های دانش بنیان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: برای به‌کارگیری مددجویان در مشاغل پایدار توسط کارفرمایان علاوه بر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه سهم بیمه کارفرما توسط بهزیستی، این تسهیلات به‌صورت نامحدود به کارفرما پرداخت می‌شود.