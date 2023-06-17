فعال شدن مکانیزم اعلام هشدار فاسد شدن کالاها در بنادر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هر جایی که دولت دارای کالا (در بنادر و گمرکات) است باید یک مکانیزم هشدار وجود داشته باشد تا محموله‌هایی که در حال نزدیک شدن به تاریخ انقضا هستند و قرار است خاصیت خود را از دست دهند یا دچار فساد و آلودگی شود را هشدار دهد و اعلام کند که کالاهای موجود در انبار در مدت زمان مشخصی وارد مهلت انقضا خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین امروز از بندر شهید رجایی هرمزگان بازدید می‌کند.

گفتنی است؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز امروز (شنبه) از شناسایی هزار کانتینر کالای بدون هویت و صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.