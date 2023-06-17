به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه، محسن قانونی مدیر توسعه گروه موزه‌های دفینه گفت: سال گذشته بعد از اینکه موزه نور و روشنایی یزد مورد بهره برداری قرار گرفت؛ رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با استانداری یزد تفاهمنامه ای امضا کردند تا در کنار این موزه، بنای موزه دیگری نیز تجهیز و ایجاد شود.

وی گفت: موزه نور و روشنایی بخشی از کارخانه ریسندگی بوده است که سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت. بخش دیگری از این کارخانه از جمله ساختمان اصلی، با ۶۱۰۰ متر مربع، در اختیار بنیاد قرار گرفت تا به عنوان دومین فضای موزه‌ای بنیاد در کنار موزه نور و روشنایی مورد بهره برداری قرار گیرد.

قانونی از پیگیری فرایندها در سال جاری خبر داد و گفت: مدیر عامل مؤسسه، شهردار یزد و مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد از مکان کارخانه برای شروع عملیات و تبدیل آن به موزه بازدید کرده و پس از تفاهمنامه فرایند اداری آن نیز درحال پیگیری است. همچنین برای مرمت و راه اندازی این موزه که قرار است بهمن ماه به بهره برداری برسد، بالغ بر هزار میلیارد ریال بودجه اختصاص داده شده است.

مدیر توسعه گروه موزه‌های دفینه با بیان اینکه شهر یزد به عنوان پایگاه نساجی در ایران از گذشته‌های دور مورد توجه قرار داشته و در دوران پهلوی نیز بیشترین کارخانه‌های نساجی ایران در یزد فعالیت می‌کردند گفت: از آنجا که محل در نظر گرفته شده برای موزه بافت‌های تاریخی، کارخانه منسوجات و ریسندگی بوده و وجه قرابتی با موضوع موزه ایجاد کرده، بنیاد تصمیم گرفت تا این بخش از کارخانه را نیز به مجموعه موزه‌ای خود اضافه کند و این مکان به یک پردیس موزه‌ای تبدیل شود. بدین ترتیب موزه بافت‌های تاریخی کویر ایران را در کنار موزه نور و روشنایی خواهیم داشت.

وی درباره انتخاب و تأمین آثار موزه‌ای توضیح داد: بخش زیادی از آثار این موزه از محل دارایی، خزانه و گنجینه‌های بنیاد با محوریت آثاری از کویر مرکزی ایران تأمین و انتخاب خواهد شد. پیش بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ اثر تاریخی به نمایش گذاشته شود. ما آثار زیادی از ری، یزد، قم، کاشان، اصفهان و کرمان داریم اما توجه اصلی ما به بافندگی و منسوجات شهر یزد است.

وی با تاکید بر اینکه توجه به مباحث روز موزه داری در دنیا و ایجاد تعامل بصری و مفهومی با مخاطبان رویکرد ما در این موزه است گفت: سعی می‌کنیم یک موزه تعاملی و روایت گر براساس محتوای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با این حوزه در سطح بین المللی راه اندازی کنیم. بر این اساس تجهیزات و ادوات مورد استفاده در حوزه نساجی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در تأمین آن می‌کوشیم.

قانونی خبر داد: در بخش جانبی موزه، فضای فروشگاهی صنایع دستی مرتبط با منسوجات یزد نیز خواهیم داشت تا در قالب یک پردیس موزه‌ای به رونق صنایع دستی استان کمک کند.

وی درباره مکان موزه بافت‌های تاریخی کویر نیز توضیح داد: محل این موزه کارخانه نساجی متعلق به صراف زاده یزدی بوده که در سال ۱۳۲۹ تأسیس شده است مساحت کارخانه ۴ و نیم هکتار بوده که امروزه بخش عمارت مهمانسرای آن به عنوان موزه نور و روشنایی مورد استفاده قرار گرفته است. فضایی که قرار است به آن الحاق شود؛ سالن اصلی کارخانه با ۶ هزار و صد متر مساحت است که با هزینه بنیاد سرمایه گذاری شده و توسط گروه موزه‌های دفینه به بهره برداری می‌رسد.