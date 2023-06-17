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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد در محور چالوس حدفاصل شهرستانک تا مرزن‌آباد روان بوده و این محور حدفاصل میدان امیرکبیر تا شهرستانک مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام می‌شود.

وی بیان کرد: بر این مبنا جاده چالوس در محدوده استان البرز مسدود است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا تصریح کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های پل کردان و پل فردیس سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5812424

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