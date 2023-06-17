جلوگیری از ۶ ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

امید رضا تونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرگونه تصرف و ساخت وساز غیرمجاز در اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی و حریم کمی و کیفی رودخانه حفاظت شده کرج ممنوع است.

وی بیان کرد: در همین راستا گشت مشترک مأموران اجرایی محیط زیست بخشداری آسارا به همراه مأمورین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حین پایش و کنترل منطقه از ۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری به عمل آوردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با اشاره به مساعد شدن وضعیت هوا و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی ممنوع بوده و این اداره اهتمام جدی برای جلوگیری از این اقدامات دارد.

و متذکر شد: حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی دارای اهداف مشترکی در امر طبیعت و تنوع زیستی و جلوگیری از عوامل تخریب طبیعت هستند.