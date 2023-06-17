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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

برای نقل و انتقالات تابستانی؛

دو خروجی قطعی پرسپولیس خارجی شدند/ باشگاه به دنبال تسویه حساب

دو خروجی قطعی پرسپولیس خارجی شدند/ باشگاه به دنبال تسویه حساب

مهاجم برزیلی پرسپولیس دومین خروجی قطعی این تیم در نقل و انتقالات تابستانی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی برای تمدید قرارداد بازیکنان خود آغاز به کار کرده است که تصمیمی برای حفظ دو مهاجم خارجی خود ندارد.

شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی پرسپولیس نخستین بازیکنی بود که از لیست فصل آینده پرسپولیس کنار گذاشته شد تا یحیی گل محمدی یکی از کم بازده‌ترین بازیکنان فصل گذشته خود را اینگونه کنار بگذارد.

حالا لئاندرو پریرا مهاجم برزیلی فصل گذشته سرخپوشان پایتخت نیز جداشده قطعی پرسپولیس در تابستان خواهد بود. او با وجود اینکه یک فصل دیگر با باشگاه قرارداد دارد جایی در لیست بازیکنان این تیم ندارد تا جدایی‌اش از پرسپولیس قطعی شود.

رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس قصد دارد به توافق با مدیربرنامه‌های او برای فسخ قرارداد برسد تا کمترین هزینه را برای جدایی این مهاجم برزیلی که حدود ۷۴۰ هزار دلار برای فصل آینده قرارداد دارد پرداخت کند.

با این حال پریرا به طور قطع از پرسپولیس جدا می‌شود و دیگر قرار نیست در جمع پرسپولیسی‌ها حضور داشته باشد تا لیست این تیم برای خریدهای خارجی دیگر بیش از پیش باز شود.

کد مطلب 5812508

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    نظرات

    • عابد IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      پرسپولیس در خرید های خارجی خیلی عالی عمل میکنه نمونه اش پرنده فروس برزیلی همچنین پرییرای دیاباته و هیچ کسی تا حال اعتراض نکرده ولی اگر طرف قضیه استقلالی بود منتقدین انتقاد میکردن میگفتن پول علف خرسه

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