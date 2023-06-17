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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

نشان برنز پاراتکواندو کشور بر گردن تکواندوکار قمی

نشان برنز پاراتکواندو کشور بر گردن تکواندوکار قمی

قم- رئیس هیئت تکواندو استان قم از تصاحب نشان برنز هوگوپوش تکواندو قم در رقابت‌های آزاد قهرمانی پاراتکواندو کشور خبر داد.

علی آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: رقابت‌های آزاد پاراتکواندو قهرمانی کشور در رده نونهالان در حالی برگزار شد که یکی از تکواندوکاران قمی نشان برنز این مسابقات را کسب کرد.

رئیس هیئت تکواندو استان قم افزود: ششمین دوره مسابقات آزاد قهرمانی پاراتکواندو کشور انتخابی تیم ملی در گروه مردان، روز پنج‌شنبه ۲۵ خردادماه در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

وی ادامه داد: در این پیکارها ابوالفضل شکوهی از قم در وزن ۴۸- کیلوگرم توانست در جایگاه سوم قرار گیرد و مدال برنز را تصاحب کند.

آهنی یادآور شد: هدایت پسر نونهال تکواندو قم بر عهده استاد محمد رضا شعبانی به عنوان مربی بود.

کد مطلب 5812525

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