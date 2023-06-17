به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سران شماری از کشورهای آفریقایی برای حضور در نشست اقتصادی سنت‌پترزبورگ وارد این کشور شدند.

«آنتون کوبیاکوف» مشاور رئیس جمهور روسیه و مسئول هماهنگی همایش اقتصادی سنت پترزبورگ روز شنبه اعلام کرد که سران شش کشور آفریقایی برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه وارد سن پترزبورگ شدند.

این مقامات آفریقایی قرار است در نشست اقتصادی مهم سنت پترزبورگ نیز شرکت کنند.

کمیته برگزاری نشست سنت پترزبورگ نیز اعلام کرد که ۱۵۰ شرکت از ۲۵ کشور غیردوست در نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ شرکت کرده‌اند.

پیش از این «یوری اوشاکوف» مشاور رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: پوتین ۱۷ ژوئن در سن پترزبورگ با هیئتی متشکل از ۷ کشور آفریقایی دیدار خواهد کرد تا در مورد طرح حل و فصل صلح آمیز بحران اوکراین گفتگو کنند. هیئت آفریقایی پیش از سفر به روسیه در تاریخ ۱۶ ژوئن، با سران اوکراین در کی یف گفتگو خواهد کرد. کشورهای آفریقایی تحت فشار شدیدی از سوی غرب هستند، اما با این وجود اکثر کشورها در نشست روسیه- آفریقا گرد هم می آیند.

به گفته این مقام ارشد روس، مقامات بلندپایه بیش از ۱۵ کشور از جمله رئیس جمهور الجزایر در مجمع اقتصادی بین المللی سنت پترزبورگ حضور دارند.