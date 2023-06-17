به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از دیدار رئیس‌جمهور این کشور با همتایان آفریقایی خود خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روز شنبه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه که قرار است امروز با نمایندگان کشورهای آفریقایی درباره حل‌وفصل اوکراین دیدار کند. سخنگوی کرملین یادآور شد که پوتین اواخر امروز با «سیریل رامافوسا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی دیداری دوجانبه خواهد داشت.

پسکوف در جمع خبرنگاران گفت: ما یک نشست دوجانبه جداگانه با رئیس جمهورآفریقای جنوبی برنامه ریزی کرده ایم.

این مقام روس با بیان اینکه رئیس جمهور آفریقای جنوبی در حال حاضر عازم سن پترزبورگ است، گفت: نمایندگان کشورهای آفریقایی که قرار است پوتین دیدار کنند، نیز راهی این شهر هستند.

به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور آفریقای جنوبی پس از بازدید از کی یف، راهی سنت پترزبورگ خواهد شد. «آزالی عسومانی» رئیس اتحادیه کومور، «مکی سال» رئیس جمهور سنگال، «هاکاینده هیچیلما» رئیس جمهور زامبیا، «مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر، نمایندگانی از کنگو و اوگاندا نیز در دیدار با پوتین حضور خواهند داشت.