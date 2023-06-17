نرخ رشد اقتصادی سال ١٤٠١ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٧٤٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٦٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٤٠١ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ٤,٤-، گروه صنایع و معادن ٦.٤ و گروه خدمات ٤.٤ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
لازم به ذکر است اطلاعات تفصیلی در زمینه حسابهای ملی سال ١٤٠١، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت دادهها و اطلاعات آماری / حسابهای ملی / جداول آماری / زیر گروه حسابهای ملی فصلی، قابل دسترسی است.
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