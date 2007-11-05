کتابخانه های روستایی خراسان رضوی کتاب هدیه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یوسف امینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه پانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و در راستای نهضت کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و فراهم نمودن بستر لازم برای دسترسی آسانتر گروه ها و اقشار مختلف جامعه به ویژه روستاییان به کتاب یکصد و یازده هزار جلد کتاب به کتابخانه های روستایی اهدا می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خزاسان رضوی افزود: این کتاب ها از طریق دفتر هماهنگی امور ترویج و نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی تحویل کتابخانه های روستایی استان می شود.

امینی همچنین از برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت برگزاری اجلاسیه کنگره سرداران شهید و 23 هزار شهید استان ها خراسان خبر داد و گفت: تعداد 320 هزار جلد کتاب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به صورت رایگان در اختیار دانشگاه ها، حوزه های علمیه، پایگاه های مقاومت بسیج و سایر مراکز فرهنگی توزیع شده است.

وی ادامه داد: این مسابقه کتابخوانی ویژه کتابهای انتشارات ستاره ها (ناشر آثار کنگره سرداران شهید و 23 هزار شهید استان) است و کتاب های اهدایی با موضوع زندگی و خاطرات سرداران شهید خراسان است.