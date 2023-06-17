به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح اندیشکده حکمرانی استان اردبیل اظهار کرد: این اندیشکده به دنبال کارهای نمایشی و فانتزی نیست بلکه با محوریت دانشگاهها و نخبگان هر استان، اندیشکده حکمرانی سعی دارد تا به مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان قوه متفکره قوه مقننه کمک و مساعد کند.
وی تصریح کرد: این اندیشکده دارای شورای معین با محوریت رؤسای دانشگاهها و شورای علمی با همراهی اساتید دانشگاهها و نخبگان است تا با توجه به راه اندازی میز مرکز پژوهش مجلس در کمیسیونهای تخصصی بتوانیم در تصویب قوانین نقش آفرینی اصلی را داشته باشیم.
معاون اجرایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نمونه این نقش آفرینی را ممانعت مرکز پژوهش از تمدید قانون ایثارگران عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در اجرای قانون گله مندی های بسیار زیادی بود، مرکز پژوهش مانع از تمدید ادامه اجرای قانون ایثارگران شد تا اصلاح اساسی را در این حوزه شاهد باشیم.
فرهادی افزود: هر چند افراد جامعه ما انسانهای خوب با نیت پاک و معنوی هستند اما خروجی کار رضایت مردم را تأمین نکرده و ما باید ایراداتمان را رفع کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: باید این ایرادات اصلاح شده و مجلس و سایر قوا بتوانند منسجم و سنجیده در مسیر جلب رضایت مردم عمل کنند.
فرهادی پرهیز از تمرکزگرایی را در اجرای قوانین و مقررات یادآور شد و اضافه کرد: شأن حاکمیت، شأن تنظیم گری و تعلیم و تربیت است و قطعاً مرکز پژوهشهای مجلس از آزمون و خطاهای گذشته تجربه اندوخته و سعی کرده با گذر از این ۳۴ سال بتواند مسیر رشد و بالندگی را طی کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس دیگر خطا و آزمون را در کشور در حوزه قانون گذاری و اجرای مناسب قوانین شایسته نمیداند، بیان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به این نتیجه رسیده که با پرهیز از تمرکز تصمیم گیری در تهران، از ظرفیت مشورتی استانها بر اساس نیازهای توسعهای اقدام کند تا با همراهی نمایندگان مجلس در مناطق مختلف کشور با اولویت مشکلات و نارساییها رفع شود.
فرهادی سه رکن اصلی مرکز پژوهشها را هیئت امنا، هیئت رئیسه مجلس و شورای پژوهش اعلام کرد و ادامه داد: در استانها نیز اندیشکده ها با محوریت دانشگاهها و اساتید آن فعالیت خود را انجام میدهند تا قوانین به صورت محلی مورد تصویب قرار گرفته و دست مدیران در حوزه اجرایی بازتر باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: استانها نقش ریل گذاری را انجام خواهند داد و قطعاً مشکلات و نارساییهای مردم به دست نخبگان و با تدبیر آنها حل شدنی است.
فرهادی فعالیت ۱۴ دفتر مطالعاتی مرکز پژوهشهای مجلس را به همراه پنج معاونت تخصصی یادآور شد و تصریح کرد: ساختار این مرکز بر محور خرد جمعی است و ما امیدواریم جمع بندی نظرات اندیشکده ها و مرکز پژوهش روی میز کمیسیونهای مجلس قرار گرفته تا نظر صائب مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در اغلب موارد این نظرات و برنامهها در مسیر تصمیم گیری مورد توجه قرار میگیرد و ما سعی میکنیم در سایر استانها نیز اندیشکده های حکمرانی را راه اندازی کنیم تا نقش آفرینی آنها را در برنامه هفتم توسعه شاهد باشیم.
فرهادی افزود: سعی ما بر پشتیبانی و حمایتهای بودجهای از این اندیشکده ها است و در یک فرآیند مناسب تلاش بر این است تا موضوعات و مسائلی که منجر به حل مسائل و مشکلات جامعه شود، مورد توجه قرار گرفته و در یک حرکت تحولی پیشرفت و توسعه کیفی را شاهد باشیم.
معاون اجرایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ساختار اندیشکده های حکمرانی سیاسی بر ۲ حوزه شورای معاونین متشکل از رؤسای دانشگاهها و سطح نخبگان و خبرگان تعریف شده که در این زمینه نیز از توان ۹ نفر از اساتید برجسته دانشگاهها استفاده خواهیم کرد تا ارائه دیدگاههای علمی و کارشناسی را شاهد باشیم.
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