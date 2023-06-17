پارک علم و فناوری گلستان هاب انتقال فناوری کشوربه قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غفاری، رئیس پارک علم و فناوری گلستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه صادرات اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن هست، گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی پارک علم و فناوری گلستان، این پارک به عنوان هاب ارتباط در توسعه تعاملات فناورانه و نوآورانه با کشور قزاقستان انتخاب شد.

وی افزود: افزایش شتاب دهنده‌های تخصصی و تأمین نیروهای متخصص از اولویت‌های استان است.

غفاری با اشاره به اینکه میزان رشد شرکت‌های دانش بنیان در استان گلستان از میانگین کشوری بالاتر است، گفت: متوسط رشد پارک‌های علم و فناوری کشور ۲۰ درصد و رشد پارک گلستان ۱۱۵ درصد بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با اشاره به مشکل زمین پارک علم و فناوری برای ایجاد شهرک تولید محصولات دانش بنیان، گفت: با پیگیری‌هایی که در حال انجام هست این پرونده به کمسیون ماده ۶۹ دولت رفته و امیدواریم به زودی واگذاری انجام شود.