خرید گندم با قیمت ۱۵ هزار تومان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت عصر شنبه در جریان بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم در اصلاندوز اظهار کرد: خرید با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود اما در کنار آن یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: با احتساب این ارقام به شکل علی الحساب گندم کشاورزان به نرخ ۱۵ هزار تومان در مراکز و انبارها خریداری و ذخیره سازی این محصولات را شاهد هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: در شهرستان اصلاندوز با توجه به شرایط مناسب و در پایاب سد خدا آفرین رشد ۱۰ برابری تولید گندم را شاهد هستیم.

نوبخت افزود: در اراضی پایاب سد خدا آفرین ۱۵۰ هکتار کشت گندم را در سال‌های گذشته شاهد بودیم که این رقم به یک هزار و ۴۰۰ هکتار افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به رغم شرایط خشکسالی برداشت این محصول استراتژیک در منطقه آغاز شده و در قالب مراکز خرید ما در خدمت کشاورزان هستیم.

نوبخت اضافه کرد: ۴۴ مرکز خرید در سطح استان برای ذخیره سازی گندم پیش بینی شده اما در شمال استان اردبیل این تعداد مراکز به تعداد ۲۰ مرکز می‌رسد.

وی از ذخیره سازی ۳۵۰ هزار تن محصول خبر داد و بیان کرد: تلاش ما بر این است تا از ظرفیت انبارها و سیلوهای بخش خصوصی و دولتی نیز استفاده کنیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: ما در همه مناطق استان با برنامه ریزی که انجام دادیم، عملیات خرید را انجام می‌دهیم و امیدواریم به سرعت پرداخت بها گندم خریداری شده را به حساب کشاورزان شاهد باشیم.