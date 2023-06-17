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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۳۹

مدیرکل غله اردبیل:

خرید گندم با قیمت ۱۵ هزار تومان در حال انجام است

خرید گندم با قیمت ۱۵ هزار تومان در حال انجام است

اصلاندوز- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: عملیات خرید گندم با قیمت علی الحساب ۱۵ هزار تومان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت عصر شنبه در جریان بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم در اصلاندوز اظهار کرد: خرید با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود اما در کنار آن یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: با احتساب این ارقام به شکل علی الحساب گندم کشاورزان به نرخ ۱۵ هزار تومان در مراکز و انبارها خریداری و ذخیره سازی این محصولات را شاهد هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: در شهرستان اصلاندوز با توجه به شرایط مناسب و در پایاب سد خدا آفرین رشد ۱۰ برابری تولید گندم را شاهد هستیم.

نوبخت افزود: در اراضی پایاب سد خدا آفرین ۱۵۰ هکتار کشت گندم را در سال‌های گذشته شاهد بودیم که این رقم به یک هزار و ۴۰۰ هکتار افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به رغم شرایط خشکسالی برداشت این محصول استراتژیک در منطقه آغاز شده و در قالب مراکز خرید ما در خدمت کشاورزان هستیم.

نوبخت اضافه کرد: ۴۴ مرکز خرید در سطح استان برای ذخیره سازی گندم پیش بینی شده اما در شمال استان اردبیل این تعداد مراکز به تعداد ۲۰ مرکز می‌رسد.

وی از ذخیره سازی ۳۵۰ هزار تن محصول خبر داد و بیان کرد: تلاش ما بر این است تا از ظرفیت انبارها و سیلوهای بخش خصوصی و دولتی نیز استفاده کنیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: ما در همه مناطق استان با برنامه ریزی که انجام دادیم، عملیات خرید را انجام می‌دهیم و امیدواریم به سرعت پرداخت بها گندم خریداری شده را به حساب کشاورزان شاهد باشیم.

کد مطلب 5812790

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    نظرات

    • AE ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      19 1
      پاسخ
      واقعا ظلم به کشاورزان تاکی
    • IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      16 1
      پاسخ
      واقعا باید به حال کشاورز بی نوا گریست شورای قیمت گذاری شما واقعا در حق کشورداری خیانت میکنی و به عمد کشاورزان را به سمت نه به گندم کاری و یا نه به تحویل به دولت و سوق به سوی قاچاق راهنمایی میکنید قیمت ۱۵ هزار تومان الان یک عدد کیک نمی‌دهند شما چه فکر کردین با خودتون فقط بلدید رجز بخونین
    • نادر IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      12 0
      پاسخ
      برای سال آینده هم بخرید .
    • علی US ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      11 0
      پاسخ
      ولاا ۱۱۵۰۰ یه ریال نریختین
    • کشاورز IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      10 1
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره که دسترنج کشاورزرا سرقت میکنید با این نرخ تعیین کردن
    • خوزستان IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      8 0
      پاسخ
      همش دورغ بابا به ما خوزستانیا فقط 10500دادن
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      6 0
      پاسخ
      باید کشت گندم را متوقف کرد، تا اقایون به قول خودشون گندم به قیمت مناسب وارد کنند، فقط شعار حمایت از تولید میدن، کود ازت را از 150000تومن به قیمت 750000تومن کردن با کدام منطق، مگه هر هکتار گندم 4کیسه کود شیمیایی ازت با قیمت 150000تومن لازم داره؟ چرا ملت رو سر کار گذاشتید، تا کی باید فقط حرف حرف...
    • بهنام جوکار IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      25 0
      پاسخ
      ۴۵ روز گندم دادم سیلو کازرون کدوم پول مگه بی عرضه باشه کشاورز سال دیگه گندم بریزه میکنم گوجه یا صیفی
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      8 2
      پاسخ
      کدوم کشاورز ۱۵ گرفته بیاد بگه اصلا پول کشاورز نمیدن
    • سعید IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      10 0
      پاسخ
      همش دروغ من دوماهه گندم تحویل دادم به ریال هم واریزنکردن
    • علی IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      9 1
      پاسخ
      خرید به وقتی میگن که پول به جاش بدین نه گندم بگیرین و پول ندین الان نزدیک به چهل و پنج روزه گندم تحویل دادیم و خبری از پول نیست،
    • علی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      10 0
      پاسخ
      سلام مگه دولت دیگر گندم نیاز نداره که این جور سر کشاورز داره میاره نه قیمتش را مشخص مکنه نه پول کشاورز را واریز مکنه خیلی کشاورز ضرر کرده دیگه هیچ کس سال دیگه گندم نمی کاره
    • رضا IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      8 0
      پاسخ
      گندم زیر ۲۰ هزار = عدم کشت گندم. سال بعد به نرخ ۴۰ هزاری امسال وارد کنید.
      • زلنین IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
        5 0
        یک حرف راست نمیگن همش دروغ ما بیشتراز یک ماه که گندم تحویل دادیم ازپول خبری نیست.سال دیگه گندم میشه خوراک دام که قیمتش هم بیشتره
      • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
        3 0
        واقعا همه حرفاتون دروغ تاکی میخوای دروغ بگید الان امسال که‌ گذشت سال بعدی کی گندم می کاره تا کی می میخوایید حروم بخورید.تا الان۱۱۵۰۰ به‌ کشاورز ندادین فه چطور دارین میگین ما ۱۵۰۰۰ به‌ کشاورز دادیم تا کی میخوایید دروغ بگید واقعا بد بخت تر از کشاورز کسی نیست.
    • کشاورز IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      8 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگین ما خوزستانیم دو ماهه یک ریال به ما ندادن
    • رضا IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      7 0
      پاسخ
      والا ما فریب جهاد کشاورزی را خوردیم دو هکتار جو و کلزا کاشتیم نه برای برداشتش دستگاه دادن نه حمایت کردن . یه دستگاه اومد ساعتی ۲ میلیون گرفت .پول شخم و کود و... از جیب خودمون که رفت هیچی . ۴ میلیونم گذاشتیم حق کمپاین دادیم. ما کشاورزا باید دنبال شغل دیگه بگردیم که سود داشته باشه نه ضرر. عدالت مرده*
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      5 0
      پاسخ
      همش دروغ فعلا یک ریال هم واریز نکردن فقط برا چند نفر 11تومن واریز کردن
    • ناصر IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      5 0
      پاسخ
      امروز چهل روزه که گندم تحویل دادم تا امروز ریالی به من ندادن پول کمباین و کمپرسی و بدهی ها هم مونده سال آخر گندم تحویل دادن به دولت بود با این قیمت بسیار کم پنیر وماست توهمین هفته صددرصد گران شد مگر ما هر روز گندم تولید می‌کنیم که با کشاورز این رفتار رو میکنید
    • کشاورز IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      4 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگین براما که همون نرخ پارسال پول واریز شدیعنی ۱۱۵۰۰هزاروچرا اضافه قیمتو پرداخت نمی کنین
    • سیدامیدموسوی خوزستان IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      6 0
      پاسخ
      سلام بخدا من تحویل دادم ولی کیلویی ۱۱۵۰۰ تومان دادند کیلو ۱۵۰۰۰ همش دروغ و کلک هستش خدا ازتون نگذره
    • نصرالله IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      8 0
      پاسخ
      خاک بر سر کشاورز که اینقدر نا چاره که کیلوی پانزده تومان دسترنج یکسالشو میده من میریزم جلو مورچه بهتر از از این قیمت
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      4 0
      پاسخ
      کشاورزا کلمه رشد تولید رو بهش روح و جون دادن ولی ظاهر مسئولین براشون این مطلب و کار انجام شده ارزشی نداره.حالا که براتون ارزش نداره بزارین تجار عراقی بیاد ببره شما ۱۱هزار وارد کنید.کشاورز مظلوم فقط با این هزینه ها کلی استرس محصولش رو مفت که میخرن هیچ اینجورم که معلومه پولشم نمیدن.هرسال بدتر از پارسال
    • مممممم IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      3 1
      پاسخ
      چرا اخه دروغ میدین به چ کسی ۱۵ هزارتومان پول دادین من یه کشاورز هستم بغیر ۱۱و ۵۰۰پولی به مردم نداید
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      3 0
      پاسخ
      بخدا زشته چند ماه است که قیمت خرید تضمینی گندم به بهانه نبود اعتبار کافی بلا تکلیف مانده و حق کشاورز زحمت کش را نمی دید.چطور بودجه خیلی از دستگاه‌ها و نهادها نسبت به سال قبل چند برابر شده، پول است ولی برای خرید گندم پولی وجود نداره کدام اختصاص اعتبار مهمتر است؟؟؟
    • ممممم IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      5 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگید شما همون ۱۱و۵۰۰پارسال هم به مردم نداید میاید داخل رسانه میگید ما ۱۵ پول دادیم به کی دادین ۱۵ یکیش رو نام ببرید دروغ تا کی من دیگه گندوم نمیکارم هندوانه و خربزه میکارم بهتره
    • ابوذر RU ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      5 0
      پاسخ
      اگر کشاورزی کرده بودید میدونستین چقدر زحمت دارداخه ۱۱۵۰۰ پول چی میشه درحق کشاورز واقعن ظلم میشه
    • ایران وطنم RO ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      7 0
      پاسخ
      لعنت به دروغگو و لعنت به کشاورز که گندم بکاره
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به نظرمن قیمت منصفانه نیست ایاپول حق آبه راحساب کردین کرایه شخم زنی وکود شیمیایی و سمپاشی حساب کردین و بعد کشاورز 9ماه زحماتش حساب کردین
    • sajad IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      4 0
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه به شام شب محتاجمون کردین با این کشت گندم مزخرف
    • FR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      1 0
      پاسخ
      از سال آینده هیچ کسی گندم نکارد چون اول سال زراعی یعنی موقعی که بذرگندم را ۱۵۷۰۰تومان خرید کردیم به امیدآن بودیم که خریدتضمینی گندم ۲۰ هزارتومان باشد ونه اینکه ۱۵ هزارتومان
    • پاکدل IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا همان۱۱ هزارتومان را به کشاورزها بدید.یک ماه غله تخویل دادم یک ریال ندادن...گلستان گنبد..سوم خرداد تحویل دادم...
    • پاکدل. IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خوش به حال کشاورز ها که ۱۱ هزار تومان گرفتن..سوم خرداد تحویل غله دادم.یک ریال ندادن..گلستان گنبد
    • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دستان درد نکند از تولید داخل خوب حمایت کردن
    • کشاورز IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
      0 1
      پاسخ
      ۷۵ تن گندم دادم سیلو داراب بقران از بدهی گوشیم جواب نمیدم خجالت میکشم الان پول خرید کود و بذر برای کاشت صیفی ندارم حلال نمکنم

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