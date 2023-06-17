  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۰۷

استاندار بوشهر به دیدار خانواده شهید «جاشویی» رفت

استاندار بوشهر به دیدار خانواده شهید «جاشویی» رفت

بوشهر- استاندار بوشهر در ادامه برنامه‌های حضور در منزل خانواده‌های شهدای استان، به دیدار خانواده شهید عبدالمجید جاشویی رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده شنبه‌شب در دیدار با خانواده شهید والا مقام عبدالمجید جاشویی اظهار داشت: یکی از مواردی که همواره مورد تاکید است، دیدار با خانواده‌های شهدا است که حق بزرگی را بر گردن ما دارند.

وی با تقدیر از خانواده‌های شهدا و تشکر از صبر و استقامت این خانواده شهید افزود: شهدا جایگاه بالایی نزد جامعه دارند و به برکت خون این شهدا است که کشور ما در برابر توطئه دشمنان استقامت کرده است.

استاندار بوشهر رفع مشکلات خانواده‌های شهدا را ضروری دانست و اضافه کرد: همه مسئولان باید در راستای رفع مشکلات خانواده‌های معظم شهدا پای کار باشند.

وی با تاکید بر رسیدگی هرچه بیشتر به مسائل و مشکلات خانواده شهدا بیان کرد: رسیدگی به خانواده شهدا امری مهم و وظیفه‌ای الهی است.

شهید عبدالمجید جاشویی از شهدای هشت سال دفاع مقدس است که در شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی الواتان -حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 5812844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها