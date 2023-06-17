استاندار بوشهر به دیدار خانواده شهید «جاشویی» رفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده شنبه‌شب در دیدار با خانواده شهید والا مقام عبدالمجید جاشویی اظهار داشت: یکی از مواردی که همواره مورد تاکید است، دیدار با خانواده‌های شهدا است که حق بزرگی را بر گردن ما دارند.

وی با تقدیر از خانواده‌های شهدا و تشکر از صبر و استقامت این خانواده شهید افزود: شهدا جایگاه بالایی نزد جامعه دارند و به برکت خون این شهدا است که کشور ما در برابر توطئه دشمنان استقامت کرده است.

استاندار بوشهر رفع مشکلات خانواده‌های شهدا را ضروری دانست و اضافه کرد: همه مسئولان باید در راستای رفع مشکلات خانواده‌های معظم شهدا پای کار باشند.

وی با تاکید بر رسیدگی هرچه بیشتر به مسائل و مشکلات خانواده شهدا بیان کرد: رسیدگی به خانواده شهدا امری مهم و وظیفه‌ای الهی است.

شهید عبدالمجید جاشویی از شهدای هشت سال دفاع مقدس است که در شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی الواتان -حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.