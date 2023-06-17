به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین رضویان امروز شنبه در هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت اظهار کرد: گام مؤثری برای ساماندهی وضعیت رودخانههای رشت برداشته نشده است.
وی ادامه داد: حدود چندین سال است که مسیر ۱۷ کیلومتری دو رودخانه رشت مدیریت نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه ورودیهای آلوده رودخانههای این شهر مشخص است، گفت: وضعیت رودخانههای گوهررود و زرجوب موجب مرگ و میر مردم شده و شهروندان را به بیماریهای مختلف مبتلا کرده است.
رضویان با تاکید به اینکه ورودیهای آلوده به رودخانههای رشت بسته شود، تصریح کرد: اگر هم به هر دلیلی این مداخل قطع نمیشود باید تصفیه شده به داخل رودخانهها سرریز شود.
وی با اشاره به اینکه شهردار رشت در حال برنامه ریزی برای اجرای زیر ساختها در شهر رشت است، افزود: از سوی مدیریت شهری به گونهای عمل شود تا با گرم شدن هوا و افزایش بوی نامطبوع فاضلابی رودخانههای رشت موجب ناراحتی مردم نشود.
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