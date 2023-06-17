ارتباطات ایران و زیمبابوه با محوریت اصفهان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی شامگاه شنبه در دیدار با سفیر زیمبابوه در ایران، اظهار داشت: استان اصفهان یکی از مهمترین استانهای ایران است و نقش ویژهای را در جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، صنعتی، اقتصادی و … بازی میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربه فرد استان اصفهان در حوزههای مختلف، افزود: استان اصفهان با فعالیت حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی در حوزههای مختلف و متعدد، بخش قابل توجهی از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار اصفهان با اشاره به استقرار دانشگاههای معتبر کشور در استان اصفهان، گفت: اصفهان به لحاظ علم و فناوری نیز جایگاه ویژهای را در ایران داراست.
مرتضوی نقطه قوت بعدی استان اصفهان را در حوزه فرهنگی دانست و اظهار داشت: به این دلیل که اصفهان در ادوار گذشته سه دوره پایتخت سرزمین پارس بوده، اماکن تاریخی و میراثی متعددی در استان اصفهان وجود دارد که بخشهایی از اصفهان را به یک موزه تبدیل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از ملاقات ریاست جمهوری ایران و زیمبابوه در حاشیه اجلاس سازمان ملل، شاهد اتفاقات خوبی در رویکردها و توسعه مراودات خواهیم بود.
استاندار اصفهان با اشاره به نهمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک میان ایران و زیمبابوه، افزود: ظرفیتهای جدیدی برای همکاری میان ۲ کشور فراهم شده که امیدبخش است.
مرتضوی عنوان کرد: معتقد هستم سفیر هر کشوری میتواند به عنوان پیشران و موتور محرک نقش ویژهای را در توسعه روابط دو کشور ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سفرهای بعدی میزبان هیئتهای تجاری زیمبابوه نیز باشیم تا مذاکرات جدیدی را آغاز کنیم.
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