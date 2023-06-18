به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور در صحن مجلس طی سخنانی اظهار داشت: در این تاریخ با تلاش‌های مختلف عزیزان علمی و پژوهشگر و نیز اعضای دولت و سازمان برنامه و بودجه، برنامه هفتم را که تدوین شده است به مجلس تقدیم می‌کنیم، در این خصوص نکاتی جاری است که خدمت نمایندگان محترم مردم عرض خواهم کرد.

وی افزود: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه آن زمان درگیر تدوین بودجه ۱۴۰۲ بود و از دی ماه ۱۴۰۱ تدوین برنامه هفتم در سازمان برنامه آغاز شد و تا اسفند همان سال پیش نویس آن تهیه شد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از میرکاظمی رئیس وقت سازمان برنامه اظهار داشت: از فروردین ماه ۱۴۰۲ طی جلسات مختلف در دولت و نیز در کمیته‌های مختلف و مربوط برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً این برنامه تکمیل و تدوین شد و به مجلس ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: در تدوین برنامه هفتم دیدگاه‌های سیاسی صاحب نظران، اندیشمندان و کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است ضمن آنکه از تجربیات برنامه‌های گذشته استفاده لازم صورت گرفت.

رئیس جمهور اذعان داشت: سخنی که مهم است در اجرای برنامه است و باید یک آسیب شناسی جدی نسبت به اجرای برنامه‌های گذشته یعنی شش برنامه قبلی صورت بگیرد. حدوداً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از برنامه‌های گذشته اجرا شده است و باید نسبت به دغدغه‌ها، بایدها و نبایدهایی که در برنامه وجود دارد بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود: میزان قابل قبولی نسبت به کارهایی که در این مدت انجام دادیم آسیب شناسی و چرایی اینکه برنامه‌ها چرا کامل انجام نشده است صورت گرفته و این تجربه را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار دادیم.

اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اولین بار در این دولت اجرا شد

رئیسی در ادامه با اشاره به آنکه دولت از ابتدا کار خود را با برنامه شروع کرده است گفت: اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اولین بار در این دولت اجرا شد. برنامه تحولی دولت از آغاز کار آن در اختیار همگان قرار گرفت که چه کنیم و چگونه سیاست‌ها اجرایی شود. در این خصوص هدف گذاری‌های لازم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفت و دولت دارای برنامه بود.

رئیس جمهور در خصوص برنامه هفتم تاکید کرد: دو نگاه قابل توجه در برنامه هفتم وجود دارد، ابتدا نگاه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور است. توجه به ظرفیت‌های دولتی و بخش خصوصی و نیز استفاده از آنها؛ دوم موانع و مشکلاتی که در جهت رفع آنها در برنامه ارائه شده است و اینها مورد توجه ویژه در برنامه هفتم قرار گرفت.

رئیسی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته ممکن است دستگاه‌های اداری کشور و یا برخی مناطق، شهرستان‌ها، سازمان‌ها و ادارات معتقد باشند که در نگاه به حل مسائل آنها در برنامه هفتم توجه ویژه نشده است. در حالی که یکسری از قوانین و مسائل جایش طرح در برنامه هفتم نیست و آنها را باید در جای خود مورد توجه و اصلاح قرار داد. البته حرف دوستان در این خصوص حق بود اما جایش در برنامه نیست و نمی‌شود همه مسائل مختلف کشور را در برنامه هفتم قرار داد.

وی تاکید کرد: در این برنامه که برای تقدیم به مجلس آماده شده و امروز تقدیم می‌شود دو نگاه وجود دارد، یکی توجه به ظرفیت‌های کشور و دوم توجه به موانع و مشکلات کشور که در این برنامه در جهت رفع این مشکلات حرکت کنیم.

رئیسی گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

مردم پایه بودن یکی از محورهای لایحه برنامه هفتم است

رئیس جمهور مردم پایه بودن برنامه را از دیگر ویژگی لایحه دولت اعلام کرد و افزود: یکی از نکات مهمی که در برنامه هفتم دیده شده، مردم پایه بودن برنامه است، با این نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در همه تصمیمات دنبال کرد. ما اگر در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم را به درستی تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند و نقش دولت حمایت و نظارت و هدایت باشد، روح برنامه‌های قبلی، سیاست‌های ابلاغی و رهنمودهای رهبری بوده است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خوبی داشته باشد.

وی توجه به ظرفیت و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: در این برنامه به دنبال افزایش بهره وری هستیم.

رئیس جمهور با بیان دو محور اساسی برنامه هفتم، گفت: مسئله محوری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و نیز نگاه به اولویت‌ها را دو محور اساسی قانون برنامه است. حتماً مسائلی که به ذهن دوستان در دولت و مجلس می‌رسد، مسائل درستی است، اما باید توجه کنیم که کدام مسائل مورد اهم است.

رئیسی با اشاره به اینکه این برنامه دارای ۳ سند است، اظهار داشت: نخست مستندات برنامه و راهکارهای تحلیلی برنامه است. این مستندات یک سند مفصلی است که تمامی آنها جمع آوری شده و اگر کسی بخواهد می‌تواند به آن مراجعه کند. سند دوم برنامه‌ها است که شامل برنامه‌ها، مسائل و احکامی که پیش بینی شده است که همین برنامه هفتم است و سند سوم نیز مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این بود که نیاز به قانون ندارد و مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی است جزو اختیارات آن است و جهت اطلاع به مجلس که مفید است ارائه می‌شود و برای اخذ رأی نیست.

وی تصریح کرد: در مسئله محوری نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می‌کند تا ناترازی ها در حوزه‌های اقتصادی که باعث مشکلاتی شده را مورد توجه قرار دهیم. ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، از مواردی است که ما را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: دولت وقتی کارش را شروع کرد ما با تنش‌های فراوان آبی مواجه بود. ما در کمتر استانی مشکل آب نداریم لذا در اکثر استان‌ها تنش آبی مطرح است و دولت از ابتدا تلاش خود را پای این مسئله گذاشت تا ناترازی ها را در این بخش به نحوی تراز کند.

رئیسی با بیان اینکه ما ۲۲ هزار مگاوات در بخش برق دارای کمبود هستیم اذعان کرد: ۷ هزار مگاوات در مدت زمان سپری شده از عمر دولت به شبکه سراسری وصل شده است. این در حالی است که همچنان ۱۵ هزار مگاوات کسری برق داریم لذا برای ۳۵ هزار مگاوات برق برنامه ریزی شده تا مشکلات این بخش هم در صنعت و کشاورزی و هم بخش خانگی برطرف شود.

وی تاکید کرد: الحمدالله کارها آغاز شده است و ۷ هزار مگاوات در این بخش مدنظر قرار گرفته و مابقی آن هم در حال اقدام است، ما تلاش داریم تا برق صنعت را از برق خانگی جدا کنیم.

رئیسی با اشاره به آنکه در پی انجام این اقدامات صنایع فعال شده‌اند، گفت: ما تلاش داریم تا نیروگاه‌هایی را ایجاد کنیم تا تولید برق صنعت را مدنظر قرار دهند و از این رو شاهد کاهش برق در بخش تولید نباشیم.

وی با بیان اینکه در طول ۲ سال گذشته از عمر دولت کمتر شاهد خاموشی برق خانگی بودیم، متذکر شد: در برق صنعت برنامه ریزی شده که تولید به نحوی باشد که هم انجام شود و هم دوره تعطیلات آن به نحوی باشد که به برق خانگی لطمه نزند. همه این اقدامات در این راستا است که ما بتوانیم ناترازی ها را در این بخش را درمان کنیم.

رییس جمهور با اشاره به اینکه گزارش‌ها درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ناترازی آب، برق، گاز، نفت به مرور زمان ارائه می‌شود، بیان کرد: حتماً ناترازی ها در این بخش‌ها جبران خواهد شد؛ این کارها را باید انجام داد و باید در نظر داشت که ما در برخی امور عقب ماندگی داریم و این عقب ماندگی‌ها مربوط به سال‌های گذشته است که باید روی آنها کار می‌شد.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: باید طی این سال‌ها نیروگاه ساخته می‌شد. همچنین در برخی از بازدیدهایی که بنده انجام می‌دهم ملاحظه می‌کنم که برخی از پروژه‌ها و طرح‌ها مربوط به ۲۰ سال قبل است و باید این پروژه‌ها خیلی زودتر از اینها به سامان می‌رسید، لذا ما بدون اینکه بگوییم این کارها باید به نام چه کسی و چه دولتی تمام شود به دنبال تکمیل آنها هستیم.

وی با تاکید بر موضوع حل ناترازی ها اذعان داشت: حل ناترازی ها یکی از نکات و مسائل مهمی است که مورد توجه دولت است.

رییس جمهور با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به بخش تولید، بیان داشت: امسال مزین به سال رشد تولید است. این موضوع محور برنامه‌های ما است لذا بحث توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی از موضوعات مهم پیشران اقتصادی بوده و کارهای مهمی باید در این بخش مدنظر قرار گیرد.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر موضوع ترانزیت و نیز اقتصاد دریا محور که در لایحه برنامه هفتم آمده است، خاطر نشان ساخت: این مسئله ترانزیت محور بسیار مهم است و یکی از درآمدهای کشور در حوزه است.

رییس جمهور با اشاره به کشورمان با دریا تاکید کرد: ارتباط ما با دریا به یک حساب ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است و به یک حساب دیگر بیش از ۵ هزار کیلومتر است. این در حالی است که برخی از کشورها ارتباط شان با دریا کمتر از ما است ولی ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی شان از دریا تامین می‌شود.

رئیسی افزود: مسئله اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از محورهای مهم در برنامه هفتم بوده و به آن توجه شده است.

وی با اشاره به موضوع امنیت غذایی و کشاورزی و استقلال در تولید نهاده‌های دامی در برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: همواره ما باید بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی را از طریق واردات تامین کنیم. در صورتی که کشور ما زمینه‌های قابل توجهی در تولید این نهاده‌ها دارد لذا ضرورت دارد در این بخش خودکفا شویم و مسائلی در این حوزه در برنامه هفتم مورد توجه واقع شده است.

رئیس جمهور با اشاره به مدیریت یکپارچه منابع آبی در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: موضوع مسکن در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش برخی می‌گویند که شما قول دادید یک میلیون مسکن ایجاد کنید که در پاسخ عرض می‌کنم که ساخت یک میلیون مسکن در کشور نیاز کشور است و آن‌هایی که این تعداد مسکن را در سال‌های گذشته نساخته‌اند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

رییس ادامه داد: تولید یک میلیون مسکن در سال هم نیاز کشور است و هم براساس مصوبه قانونی مجلس باید انجام شود. بنابراین ما به دنبال اجرای آن هستیم و حتماً مجلس در کنار دولت برای اجرایی شدن این امر اهتمام خواهد داشت.

طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن می‌تواند مشکلات بخش مسکن را کنترل کند

رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن که اخیراً در مجلس به تصویب رسیده، که قابل تقدیر است زیرا این حرکت خوبی بود و می‌تواند مشکلات بخش مسکن را کنترل کند.

حجت الاسلام رییسی با اشاره به موضوع سیاست‌های جمعیتی در برنامه هفتم اظهار داشت: لازم است در بخش سیاست‌های جمعیتی اقدامات جدی صورت پذیرد و ما در لایحه برنامه هفتم مسائلی را پیش بینی کردیم.

وی با اشاره به مسائل مربوط به بخش سلامت و توجه به آن در برنامه هفتم، گفت: فعال کردن نظام ارجاع باید مدنظر قرار گیرد و در بسیاری از استان‌ها اجرایی شود.

حجت الاسلام با اشاره به موضوع مدرسه محوری در حوزه آموزش بیان داشت: ارتقاء علم در کشور ما جایگاه بالایی دارد اما باز هم جا دارد این جایگاه ارتقاء پیدا کند و این موضوع در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس جمهور با بیان اهمیت تحول در نظام اداری کشور اذعان داشت: تحول در نظام اداری مهم‌ترین نکته در برنامه هفتم توسعه است که مورد توجه قرار گرفته است. به واقع تمام کارهایی که مدنظر داریم باید به کمک ادارات انجام شود لذا چمانچه ادارات چابک و جهادی نباشند برنامه‌ها اجرایی نخواهد شد و اجرای همه آنها در گرو یک سازمان اداری و جهادی است.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات موجود در بروکراسی اداری کشور اظهار داشت: تحول اداری و افزایش بهره وری از مهم‌ترین نکات این برنامه فوق محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پایین بودن میزان بهره وری کشور متذکر شد: در بسیاری از بخش‌ها افزایش بهره وری در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است چرا که ما اگر رشد سرمایه گذاری نداشته باشیم رشد اقتصادی نیز نخواهیم داشت. ضمن آنکه پیشرفت اقتصادی باید توام با عدالت باشد. عدالت در توزیع منابع براساس آمایش سرزمینی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته است.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی خاطر نشان ساخت: تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ارتقاء نظام مدیریت کشور و نیز اصلاح نظام اداری که با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است نیازمند توجه نمایندگان است. در عین حال موضوع مهم دیگر در فرهنگ، سبک زندگی ایرانی اسلامی است که مورد تأکید رهبری انقلاب است. هرچند اولویت ما حل مسائل اقتصادی است اما نباید این امر ما را از مسائل فرهنگی غافل کند موضوعی که مورد تأکید کامل در برنامه هفتم قرار گرفته است.

رئیس جمهور افزود: در سال مهار تورم و رشد تولید برنامه هفتم با نگاه مهار تورم مدنظر قرار گرفته و رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود؛ بانک‌ها ۳ دسته‌اند؛ بانک‌های سالم، بانک‌های دارای مشکل اما با امکان اصلاح و احیا و بانک‌های مشکل‌دار که احیای آنها وجود ندارد و باید از چرخه خارج شوند بنابراین ما به دنبال اصلاح این موضوع هستیم و این مزیت باید متحول شود و برای مهار تورم اقداماتی را از آغاز سال جاری شروع کردیم.

کسری بودجه از مشکلات بزرگ برای نظام اقتصادی است

رییس جمهور با بیان اینکه کسری بودجه یکی از مشکلات ما است، گفت: با همکاری مجلس تلاش کردیم منابع و مصارف همخوانی داشته باشد، البته سالی که دولت را تحویل گرفتیم ۴۸۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که بدون استقراض از بانک مرکزی تلاش کردیم منابع و مصارف همخوانی لازم را داشته باشد و کسری بودجه از مشکلات بزرگ برای نظام اقتصادی است.

رئیسی با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در دستور کار قرار گرفته، یادآور شد: در رابطه با اشتغال در مناطقی از کشور خوب عمل شده البته در برخی مناطق نیاز به کار بیشتر است و باید اشتغال واقعی باشد که این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.

وی با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه مسائلی مانند انرژی، ترانزیت، گردشگری، کشاورزی و اقتصاد بومی دیجیتال مدنظر قرار گرفته است، گفت: باید در این حوزه کار کرد زیرا زمینه کار بسیار داریم البته نسبت به تعهدات دولت و ساماندهی شرکت‌های دولتی هم برنامه‌هایی را مدنظر قرار داریم و تلاش کردیم مسائل مهم و دارای اولویت از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گیرد. امیدواریم با همکاری مجلس به گونه‌ای اقدام کرد که برنامه قابل اجرا، سنجش و نظارت و اندازه‌گیری باشد و باید به میزان تحقق و اجرای کامل آن نیز توجه کرد، مسئولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه و وزرا همگی آمادگی دارند با حضور در کمیسیون‌ها توضیحات لازم را نسبت به بخش‌های مختلف و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه کنند و امیدواریم در زمان مناسب نهایی و به دولت ارائه شود البته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز علاوه بر تدوین و تنظیم مسائل مربوطه نسبت به اجرای بند به بند برنامه تلاش خواهد کرد و مردم و مجلس را در جریان آن قرار خواهند داد.

رئیس جمهور از اعتماد نمایندگان به صحرایی وزیر آموزش و پرورش تشکر کرد و گفت: امیدواریم وزیر، کار را به نحوی پیش ببرند که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مردم است و همچنین از اعتماد نمایندگان به علی آبادی وزیر صمت نیز تشکر می‌کنیم، امیدواریم به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، مردم و مجلس در رابطه با موضوعات مربوطه توجه کند.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی صلاحیت عملی و علمی دارد

وی با بیان اینکه نیک‌بخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی پس از بررسی‌های بسیاری انتخاب شده است، یادآور شد: ایشان صلاحیت عملی و علمی دارد و صلاحیت ایشان را تأیید می‌کنیم، امیدواریم بتواند در اداره وزارت جهاد کشاورزی موفق باشد و ایشان را آدم صالحی می‌دانم.