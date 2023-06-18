دادگاه صهیونیستی حکم به تخریب مدرسه فلسطینی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، عصر امروز یکشنبه، یک دادگاه صهیونیستی حکمی را در خصوص تخریب یک مدرسه ابتدایی فلسطینی واقع در منطقه بادیه یطا در جنوب الخلیل صادر کرد.
منابع محلی اعلام کردند که مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی، سال گذشته اخطاری مبنی بر تخریب این مدرسه را به مسئولان آن ابلاغ کرده بودند.
همچنین منابع فلسطینی خبر دادند که مقامات رژیم صهیونیستی از اضافه نمودن کلاسهای درس جدید به این مدرسه از سوی اهالی منطقه، ممانعت به عمل آوردهاند.
منابع محلی گزارش دادند که این دادگاه صهیونیستی یک هفته پیش، حکم تخریب این مدرسه فلسطینی را به وکیل آن ابلاغ کرده است.
حکم تخریب این مدرسه از سوی اشغالگران صهیونیست در حالی صادر شده که ۵۸ دانشآموز فلسطینی دختر اهل مناطق المخروب، قصه و العبیدیه در این مدرسه در حال تحصیل در مقطع ابتدایی هستند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدامات خود در راستای تخریب ساختمانها و تأسیسات فلسطینی و تصرف اراضی فلسطین را به بهانههای واهی گوناگون به ویژه نداشتن جواز ساخت، ادامه میدهد.
هدف رژیم صهیونیستی از تخریب و تصاحب داراییها و اراضی فلسطینیان تحمیل تغییرات جمعیتی و کاهش حضور فلسطینیان در اراضی فلسطین جهت گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری اشغالی است.
نظر شما