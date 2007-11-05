آرامگاه رئیسعلی دلواری در بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: 70 میلیون تومان اعتبار برای خرید زمین محل شهادت رئیسعلی دلواری و احداث آرامگاه وی اختصاص یافته است.

وی گفت: مشهد رئیسعلی دلواری در منطقه تنگک صفر در شهرستان بوشهر است و وسعت آن 800 متر است.

دشتی در خصوص آخرین اقدامات برای ترمیم کشتی تاریخی پرسپولیس نیز اظهار داشت: پس از خارج کردن کشتی پرسپولیس از آب، سکوی مورد نظر برای این کشتی تاریخی آماده و مرمت آن نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون 150 میلیون تومان برای احیای این کشتی اختصاص یافته است و عملیات ترمیم آن 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دشتی با بیان اینکه عملیات احداث مقبره شیخ معتقد اهرمی با 50 میلیون تومان اعتبار در یک هفته آینده آغاز می شود، گفت: وراث مرحوم علم بلادی، خانه مشروطه را به میراث فرهنگی اهدا خواهند کرد و با 100 میلیون تومان اعتبار خانه مشروطه نیز مرمت می شود.