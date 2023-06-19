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۲۹ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

جاجیم آلاشت و گلیج بهشهر ثبت ملی شدند

جاجیم آلاشت و گلیج بهشهر ثبت ملی شدند

ساری- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از ثبت جاجیم آلاشت، گلیج بهشهر و حصیربافی روستای درزیکلای بابل در فهرست آثار ملی ایران طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق برزگر عصر دوشنبه در نشست با مدیر صندوق کار آفرینی امید با اشاره به برنامه ریزی برای معرفی صنعت‌گران صنایع‌دستی به صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده صنعت‌گران و هنرمندان صنایع‌دستی از تسهیلات صندوق در دستورکار قرار گیرد.

وی با تاکید بر راه‌اندازی انجمن صنایع‌دستی در مازندران، تصریح کرد: حوزه صنایع‌دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها از اولویت اداره‌کل است که باید برای تحقق آن برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

برزگر با بیان اینکه فرصت بسیار خوبی است که می‌توان هنرمندان و صنعت‌گران صنایع‌دستی به صندوق کارآفرینی امید معرفی شوند، گفت: این تسهیلات باید در قالب فعالیت صنعت‌گران با توجه به اینکه بخش عمده آنها در روستاها سکونت دارند، پرداخت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد هنرمند و صنعتگر در استان باید انجمن فعال صنایع‌دستی تشکیل شود تا بتوانند برای پیشبرد اهداف و رفع مشکلات خود برنامه ریزی درست انجام دهند.

وی با اشاره به جاجیم آلاشت، و گلیچ بهشهر و حصیر بافی روستای درزیکلا بابل در سال جاری ثبت ملی شده است، افزود: صنعت‌گران می‌توانند با ارائه تسهیلات بانکی در تولید رشته‌های مختلف صنایع‌دستی فعالیت بیشتری داشته باشند.

برزگر ادامه داد: در پرداخت تسهیلات حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با بانک توسعه تعاون و حوزه صنایع‌دستی با صندوق کارآفرینی امید برنامه ریزی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اینکه باید زنجیره ارزش و برنامه راهبردی در حوزه صنایع‌دستی برنامه ریزی شود، گفت: خروجی همه تولیدات صنایع‌دستی باید فروش در داخل و خارج کشور و صادرات محصولات به کشورهای دیگر باشد.

برزگر با بیان این مطلب که با توجه به بازار خوب صنایع‌دستی اما با مشکل مواد اولیه مواجه هستیم، یادآور شد: صنعت‌گران به دنبال درآمدزایی و نقدینگی از فروش تولیدات خود هستند که باید برای رفع مشکلات آنها آسیب شناسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنایع‌دستی در استان باید یک مقدار از اعتبارات به استان اختصاص یابد.

تنفس ۶ ماهه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صنعتگران

همچنین مدیر صندوق کارآفرینی امید مازندران با اشاره به اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان می‌تواند با معرفی صنعت‌گران و فروشندگان مورد تأیید به عنوان پیش فاکتور به صندوق آنها از تسهیلات صندوق استفاده کنند، گفت: تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در یک مرحله پرداخت اما بیش از این میزان با ارائه فاکتور و بازدید از کارگاه پرداخت می‌شود.

محمدرضا حاتمی با اشاره به اینکه ضمانت بانکی یک نوع معضل شده است، تصریح کرد: صندوق کارآفرینی امید مشکل ضمانت را تسهیل کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مازندران از تنفس ۶ ماه این صندوق برای بازپرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: پرونده تسهیلات متقاضیان باید توسط اداره‌کل تأیید و به عنوان پیش فاکتور به صندوق کارآفرینی امید ارائه شود.

وی ادامه داد: صنعت‌گران برای ارائه تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید استان تا پایان خرداد ماه سال جاری می‌توانند پرونده‌های خود را ارائه دهند.

کد مطلب 5814693

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