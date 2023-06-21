به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نمایندگان دائم اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در خصوص بسته یازدهم تحریم ها علیه روسیه به توافق رسیدند.

ریاست سوئد بر اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که نمایندگان دائم این اتحادیه با یازدهمین بسته تحریم ها علیه روسیه موافقت کرده اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ریاست سوئد بر اتحادیه اروپا در این خصوص خبر داد که این بسته شامل اقداماتی با هدف مقابله با دور زدن تحریم ها و فهرست بندی افراد است.

به گزارش وبگاه اینتل ریپابلیک، چیزی برای تحریم روسیه از سوی بروکسل باقی نمانده است؛ بنابراین این بسته تحریمی تلاشی برای سرکوب کشورها و شرکت هایی است که محدودیت های موجود را دور می زنند.

نشریه «پولیتیکو» چندی پیش به نقل از دیپلمات‌ های اروپایی اعلام کرد که کشورهای اتحادیه اروپا در مورد بسته جدید تحریم‌ ها علیه روسیه در ارتباط با بحران اوکراین به توافق کاملی نرسیده اند. زیرا یونان و مجارستان با پیشنهاد اوکراین برای گنجاندن چند شرکت از این دو کشور در فهرست حامیان جنگ مخالفت کردند.

از سوی دیگر، فرانسه و آلمان نگران هستند که بندهای تحریمی که شامل جلوگیری از دور زدن تحریم‌ ها علیه روسیه می‌ شود، به روابط دیپلماتیک بین کشورهای اتحادیه اروپا آسیب برساند.

با این حال، یکی از منابع آگاه در گفتگو با پولیتیکو فاش کرد که کشورهای اتحادیه اروپا، با وجود شکست مقطعی، به توافق بر سر بسته جدید تحریم‌ ها که هدف آن مقابله با دور زدن تحریم‌ های فعلی علیه روسیه است، «نزدیک» هستند.

پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، کشورهای غربی تحریم‌ های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کردند که بر بازرگانان، شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی تأثیر گذاشت. مسکو نیز بر شکست سیاست تحریم‌ها تأکید و اعلام کرده است که این اقدامات به کل اقتصاد جهانی آسیب می‌رساند و روسیه از حقوق خود و حقوق شرکت‌ها و شهروندانش دفاع خواهد کرد.