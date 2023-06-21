خوابگاه دانشجویان متاهل مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با قدردانی از تمام مسئولان و سازمان‌هایی که در برگزاری این مراسم با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری مشارکت کردند، گفت: زوجین حاضر، ۵ اصل را باید در زندگی رعایت کنید که نخست احترام به خود خانه یا همان محل زندگی‌تان است که محل آرامش است و آن را محل عبادت قرار دهید.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: اصل دوم، اصل حرمت زوجیت است و قرآن به جان پدر و مادرها قسم می‌خورد که نشان از حرمت این جایگاه دارد.

این مسئول ادامه داد: اصل سوم اصل معنویت و باور اثرگذاری امور معنوی در کنار امور مادی در زندگی ما است؛ استغفار، نماز، خیرخواهی ما در قبال دیگران، پرهیز از ظلم و اموری از این دست، امور معنوی است که در زندگی باید جریان داشته باشد.

حجت‌الاسلام حسینی گفت: اصل چهارم، طهارت در کسب است و تلاش کنید تا سفره خانه شما، پاک باشد.

وی ادامه داد: اصل پنجم، اصل تفاهم است که بسیار مهم است؛ نباید تصور کنیم حتماً باید در تمامی امور باید تفاهم داشته باشیم و هر چه ما می‌گوئیم باید طرف مقابل بپذیرد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به برگزاری این جشن مبارک پس از وقفه دو ساله، گفت: ما در صدد هستیم تا با پیگیری از مسئولان دانشگاه، خوابگاه متأهلین را در راستای تشویق به ازدواج در دانشگاه راه اندازی کنیم.