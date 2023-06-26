خطیبی سرمربی تیم فوتبال پیکان شد/ تارتار روی نیمکت ملوان انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جدایی مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان، مدیران این باشگاه مذاکره برای انتخاب سرمربی بعدی را پیش بردند و در نهایت مهدی تارتار را به عنوان جانشین زارع انتخاب کردند.

تارتار فصل گذشته هدایت تیم ذوب آهن را بر عهده داشت و سابقه کار در تیم‌هایی چون راه آهن و پیکان را هم دارد.

همچنین باشگاه پیکان هم که بعد از جدایی مجتبی حسینی به دنبال سرمربی جدید بود، در نهایت با رسول خطیبی به توافق رسید.

خطیبی با سابقه کار در تیم‌هایی چون ماشین سازی، تراکتو و آلومینیوم اراک، فصل گذشته در پست مدیریتی فعالیت کرد و مدیر باشگاه مس سونگون بود. خطیبی چندی پیش به عنوان سرمربی تیم دسته اولی مس کرمان انتخاب شد اما بعد از رسیدن پیشنهاد پیکان ترجیح داد به فعالیت در لیگ برتر بازگردد.