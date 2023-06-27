پزشک خانواده با طب ایرانی آشنا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی زاده، با بیان اینکه طرح پزشک خانواده گامی در جهت تأمین عدالت بهداشتی و سلامتی جامعه است و میتواند برای ارتقای سطح بهداشت و پیشگیری از بیماری و بهبود کیفیت سلامت بسیار مؤثر باشد، گفت: یکی از اهداف مهم این برنامه ارتقای سواد سلامت آحاد جامعه است.
وی افزود: سواد سلامت عاملی مهم در ارتقای دانش و نگرش افراد نسبت به موضوع سلامتی است و از این رو نقش مؤثری در خودمراقبتی افراد، بهبود شاخصهای سلامت و کاهش هزینههای بهداشتی درمانی خانوارها و نظام سلامت ایفا میکند.
معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه «پزشک خانواده» برنامهای است که با مشارکت همه معاونتهای وزارت بهداشت در حال انجام است، ادامه داد: با توجه به اهتمام وزارت بهداشت در اجرای این طرح، بازبینی و تولید محتواهای علمی برای پزشکان خانواده در دستور کار معاونت بهداشت قرار گرفته است.
رضایی زاده افزود: در همین راستا پس از اینکه مسئله «پزشک خانواده» امسال به صورت خاص مورد توجه قرار گرفت و قرارگاه پزشک خانواده در معاونت بهداشت تشکیل شد، تلاش شد تا این طرح پس از پایلوتهایی که داشته با قدرت بیشتری به سمت اجرایی شدن پیش برود، لذا یکسری از منابع علمی مربوط به ارتقا سطح علمی پزشکان خانوادهی سراسر کشور مورد بازبینی قرار گرفته و بعد از تکمیل، به پزشکان خانواده ارائه خواهد شد.
معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی با اشاره به اینکه این طرح به عنوان یک پروژه مشترک بین دو معاونت بهداشت و آموزشی است، گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، قرار به تولید محتواهای علمی برای ارتقای سطح پزشکان خانواده شد از جمله موضوعاتی که در این آموزشها به آن پرداخته میشود آشنایی با تدابیر طب ایرانی همچون سبک زندگی سالم، تدابیر افزایش سلامت باروری، آشنایی با آموزههای طب ایرانی در بلوغ دختران، آموزههای طب ایرانی در کمک به رفع ناباروری مردان و زنان و…، است که با همکاران و اساتید طب ایرانی از مناطق مختلف کشور و با هماهنگی دفتر طب ایرانی و مکمل و معاونت بهداشت ضبط و در اختیار پزشکان خانواده قرار خواهد گرفت.
رضایی زاده ابراز امیدواری کرد با نگاه تعاملی، علمی، منطقی و بین رشتهای، با تلفیق دانش طب ایرانی در حوزه حفظ سلامتی و دستورات بهبود تندرستی با آموزههای بهداشت و پزشکی نوین، خصوصاً در عرصه تغذیه و ورزش و تدابیر سبک زندگی سالم بتوانیم شاهد ارتقای سطح سلامت خصوصاً در بین کودکان و نوجوانان باشیم.
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