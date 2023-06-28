به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صفا، با وجود تشدید تدابیر امنیتی از سوی نظامیان صهیونیست در شهر قدس، دهها هزار فلسطینی نماز عید قربان را در مسجد الاقصی اقامه کردند.

مردم فلسطین در پاسخ به درخواست مسئولان مسجدالاقصی و برای خنثی کردن نقشه‌های رژیم صهیونیستی علیه شهر قدس و این مکان مقدس، نماز عید قربان را در همین مکان اقامه کردند.

اقامه نماز عید قربان در مسجدالاقصی همزمان با تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه شهر قدس و مسجدالاقصی در راستای اجرای سیاست‌های یهودی سازی این شهر و گسترش شهرک سازی ها و تقسیم بندی زمانی و مکانی این مکان مقدس صورت می‌گیرد.

پیش از این خالد طافش یکی از نمایندگان فلسطینی تاکید کرده بود که حرکت به سمت مسجدالاقصی و حضور در این مکان مقدس، برای خنثی کردن نقشه‌های رژیم صهیونیستی در راستای به دست گرفتن کنترل آن و تبدیل کردن این مسجد به کنیسه یهودیان لازم و ضروری است.

وی تاکید کرد که مسجدالاقصی سمبل کرامت و عزت مسلمانان است و باید در برابر سیاست‌های یهودی سازی رژیم صهیونیستی، از این مسجد محافظت شود.

پیشتر نیز شیخ رائد صلاح، رئیس حرکت اسلامی در داخل اراضی اشغالی فلسطین به مناسبت عید قربان خواستار حضور گسترده مردم در مسجدالاقصی شده بود.

صبح روز گذشته نیز هزاران فلسطینی، همزمان با روز عرفه در کشورشان، نماز صبح را، به صورت جماعت در مسجدالاقصی اقامه کردند.

بر اساس این گزارش، در مراسم ادای نماز صبح روز عرفه در مسجدالاقصی، پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان حضور داشتند، هرچند که نظامیان صهیونیست‌، محدودیت‌های خودسرانه‌ای برای ورود نمازگزاران به صحن‌های مسجدالاقصی ایجاد کرده بودند و از ورود بسیاری از ساکنان قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ به قبله نخست مسلمانان جلوگیری کردند.