به گزارش خبرنگار مهر، سجاد پاپی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ۱۰۲ قلم دارو غیرمجاز و مخدر از عطاری‌ها، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون در استان شناسایی و کشف شد.

وی از کشف و ضبط اقلام غیرمجاز شامل محلول‌های ضدعفونی‌کننده تقلبی، مکمل، داروهای تاریخ‌گذشته از واحدهای عرضهٔ عطاری خبر داد.

رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل علوم پزشکی لرستان، گفت: پیرو بازرسی‌های ادواری کارشناسان این اداره و گشت مشترک با اماکن نیروی انتظامی و مراکز نظارتی از چندین واحد عرضه مکمل و عطاری‌ها در لرستان، تعداد ۱۰۲ قلم کالای تاریخ‌گذشته و قاچاق به ارزش ۱۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال کشف و ضبط شد.

پاپی، افزود: در این بازرسی‌ها مواردی چون اصالت کالاها، پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت برای کالاهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که در صورت مشاهده هرگونه گزارش مبنی اصالت کالا، قاچاق کالا، تاریخ محصول باتوجه‌به وضعیت موجود به‌طورقطع برخورد لازم و قانونی صورت می‌پذیرد و این قبیل اقدامات علاوه بر اعمال جریمه، جرم است و با متخلفین به‌صورت قانونی برخورد خواهد شد.