به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور به نقش مهم عرصه‌های طبیعی و راه جذب گردشگران از جمله در ایام اربعین حسینی اشاره و اظهار کرد: آماده هر گونه همکاری که منتهی به تولید و کاشت نهال شود، هستیم.

وی افزود: هر طرح منابع طبیعی و توسعه مراتع درختکاری که انجام می‌شود باید همراهی و همکاری مردم را به دنبال داشته باشد زیرا این موضوع نه تنها به تسریع اجرای طرح کمک می‌کند بلکه پایداری طرح را نیز به دنبال دارد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: حتماً برای توسعه فضای طبیعی و مراتع باید یک نسخه بومی داشته باشیم و مردم در اجرای آن سهیم باشند.

صحرایی با بیان اینکه بخش گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه استان است، گفت: از مقام معظم رهبری تا رئیس جمهور و مدیران همگی به استفاده از ظرفیت گردشگری استان تاکید دارند و از این ظرفیت باید برای کمک به توسعه و رونق اقتصادی استان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ۱۷ شهر استان کرمانشاه در مسیر اربعین قرار دارند و اربعین قله گردشگری استان است و حتماً باید به عشق حضرت سیدالشهدا (ع) با یک برنامه ریزی دقیق مسیر کنگاور تا خسروی را به مسیر سبز تبدیل کنیم.

استاندار کرمانشاه گفت: همه مسیرهای استان باید به مسیر سبز تبدیل شوند اما اولویت را باید در مسیر اربعین قرار دهیم.

پیشنهاد استاندار کرمانشاه با استقبال مهندس عباسعلی نوبخت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گرفت و مقرر شد مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی با محوریت منابع طبیعی استان موضوع را پیگیری کنند.

صحرایی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های مناسب در استان برای توسعه جنگل کاری و فضای سبز، بیان کرد: ظرفیت بخش گردشگری یکی از محورهای مهم استان برای توسعه و کمک به رونق اقتصادی است و در این مسیر اربعین قله گردشگری در استان است.