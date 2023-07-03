شنا کردن در تأسیسات آبی استان کردستان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه ساله با شروع فصل گرما برخی از شهروندان بدون توجه به علائم هشداردهنده و اطلاعیه‌های مکرر این شرکت، مبادرت به شنا در دریاچه سدها، کانال‌های آبیاری و زهکشی و همچنین بندهای انحرافی می‌کنند که این سهل‌انگاری‌ها موجب بروز خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری می‌شود.

وی افزود: این تأسیسات فقط برای آبرسانی طراحی و احداث شده و به‌هیچ‌وجه برای شنا کردن مناسب نبوده و خطر غرق شدن در آن‌ها وجود دارد.

آریانژاد خاطرنشان کرد: برخلاف باور عموم، شنا در دریاچه سدها، کانال‌های آبیاری و سایر تأسیسات و سازه‌های آبی، بسیار خطرناک و مرگ‌آفرین است.

وی افزود: تأسیسات و محل‌های اشاره شده دارای حریم قانونی هستند لذا ورود به حریم آن‌ها و شنا در آن ممنوع است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان به شهروندان و ساکنان این مناطق توصیه کرد که به علائم هشداردهنده توجه کرده و تذکرات صادر شده اهتمام کافی داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر حاصل از رعایت نکردن نکات مطرح‌شده، در هیچ یک از نقاط استان نباشیم.

آریانژاد تأکید کرد: شرکت آب منطقه‌ای کردستان و واحدهای تابعه آن در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق مورد اشاره، براساس قانون هیچ‌گونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.