معرفی پکیج ایران رادیاتور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قبل از این که در مورد قیمت پکیج ایران رادیاتوربا شما صحبت کنیم، بهتر است به معرفی اجمالی این محصول بپردازیم که در مدلهای مختلفی تولید و به فروش میرسد. امروزه یکی از سیستمهای گرمایشی در ساختمانها، پکیج نام دارد. میتوان گفت برندهای زیادی برای تولید پکیج وارد بازار شدهاند، ولی در این بین، برند ایران رادیاتور به دلیل کیفیت بالای ساخت و قیمت مناسب جزء برندهای شاخصی است که میتوان در مورد آن صحبت کرد.
البته نباید این نکته را نادیده گرفت که لوازم و قطعات جانبی پکیجهای این برند هم به راحتی یافت میشود و به همین دلیل، خرید مقرون به صرفهای به شمار میآید. این برند بیشتر از ۴۰ سال است که در این حوزه فعالیت میکند و در زمینه صادرات هم دستی دارد. به خاطر تنوع در ساخت محصولات این برند، قیمتها هم متغیر هستند. به همین دلیل، در ادامه به بررسی انواع پکیج و مدلهای این برند معتبر هم خواهیم پرداخت.
شرکت ایران رادیاتور به غیر از پکیج محصولات دیگری هم به صورت حرفهای و با تیراژ بالا تولید میکند، مانند؛
انواع رادیاتور آلومینیومی – رادیاتور پنلی – حوله خشک کن – اسپلیت و مشعل
بررسی مدلهای پکیج ایران رادیاتور
این نکته را به خاطر داشته باشید که برای برآورد قیمت پکیج ایران رادیاتور باید مدل پکیج را مورد بررسی قرار دهیم. به این دلیل که ایران رادیاتورپکیجهای خود را در مدلهای متنوعی تولید و روانه بازار میکند. به خاطر تنوع در مدل احتمال اینکه شما در برآورد قیمت کمی سردرگم شوید، بسیار زیاد است.
به طور کلی پکیج شوفاژ به دو دسته تقسیم میشود:
پکیج دیواری
پکیج زمینی
درمورد پکیجهای دیواری برخی از ازین دستگاهها تک مبدله هستند و برخی دیگر به صورت دو مبدله کار میکند. مدلهایی از پکیج هم وجود دارد که دارای مانیتور عیبیابی دیجیتال بوده و مدل دیگری هم آنالوگ است. در این بین، زمینی و دیواری بودن پکیج هم جزء مواردی است که در تنوع مدل این موارد مورد توجه قرار میگیرند و با این حساب، شما باید در ابتدا مدل محصول را انتخاب کنید و سپس قیمت آن را مورد بررسی قرار دهید.
تفاوت مدلها
ایران رادیاتور با توجه به تنوعی که برای تولید پکیجهای خود در نظر گرفته است، قطعاً تفاوتهایی را هم اعمال کرده است. آنالوگ یا دیجیتال بودن، ظرفیت حرارتی، تک مبدل یا دو مبدله بودن و فن دار یا بدون فن بودن همگی از جمله مواردی هستند که در بررسی تفاوتها باید مورد بررسی قرار داد.
مدل پکیج های ایران رادیاتور دارای سیستم دیجیتال است و نسبت به دیگر مدلها که سیستم آنالوگ دارند، از قیمت بالاتری هم برخوردار است. در این مدل با این سیستم دمای آب رادیاتور، میزان آب مصرفی، حالت تابستانه و حالت زمستانه در سیستم دیجیتال ارزیابی میشوند، همچنین تعمیرات مربوط به این مدل پکیج هم بسیار آسانتر خواهد بود.
قدرت پکیج برای گرمایش محیط به ظرفیت حرارتی مربوط است که ۳ ظرفیت ۲۴، ۲۸، ۳۶ کیلووات مدنظر قرار میگیرند. هر چقدر ظرفیت افزایش پیدا کند، قطعاً قیمت پکیج شوفاژ هم افزایش خواهد یافت. پکیج ۲ مبدله هم نسبت به پکیجهای تک مبدله از قیمت بالاتری بهرهمند شده است. این نکته را به خاطر داشته باشید که مدل ۲ مبدله رسوب کمتری هم تولید میکند.
مدلهای فن دار پکیجهای ایران رادیاتور هم قیمت بالاتری نسبت به مدلهای بدون فن دارند، البته در حال حاضر مدلهای فن دار با فروش بیشتری هم روبرو هستند؛ چراکه از امنیت بالاتری برخوردارند. مدلهایی که دارای پسوند FF بوده فن دار بوده و قیمت بالاتری را برآورد میکنند.
ارزانترین تا گرانترین پکیج ایران رادیاتور
سری اکو که مدلهای اقتصادی پکیج ایران رادیاتور هستند در دو ظرفیت ۲۲ و ۲۴ کیلووات تولید میشوند.
ECO ۲۲ FF
ECO ۲۴ FF
پکیجهای سری اکو ارزانترین مدل از این نوع محصول محسوب میشوند.
پکیجهای سری M نیز در دو ظرفیت ۲۴ و ۲۸ کیلووات تولید شده و جزو محصولات پر فروش کمپانی ایران رادیاتور هستند.
M ۲۴ FF
M ۲۸ FF
پکیجهای سری L پکیج شوفاژهای دیجیتالی و پرقدرت تولید شده توسط ایران رادیاتور هستند که قیمت آنها نیز از تولیدات مشابه این نوع محصول نیست گرانتر است.
محصولات بالا بهترتیب از ارزانترین تا گرانترین پکیج شوفاژ برند ایران رادیاتور را تشکیل میدهند. زمانی که به بررسی تفاوتهای مدلهای پکیج برند ایران رادیاتور میپردازیم، به این نتیجه میرسیم که نوع امکانات، قطعاتی که به کاررفتهاند و چه بسا نحوه تعمیر هرکدام متفاوت از دیگری است و به همین خاطر، شما را با تنوع در قیمت هم روبرو میکنند.
پکیج زمینی ایران رادیاتور در دو ظرفیت ۳۶ و ۶۰ کیلووات تولید شده و در مقایسه با سایر رقبا فوق العاده با کیفیت تر و حرفهای تر ساخته شده اند.
Z ۳۶ FF
Z ۶۰ FF
میتوان گفت ایران رادیاتور جزء برندهای پرفروش بازار است که با توجه به آنچه گفته شد، قیمتهای متفاوتی را برای خرید هرکدام از مدلهای آن میتوان در نظر گرفت.
از کجا پکیج ایران رادیاتور را با قیمت مناسب خریداری کنیم؟
برای خرید پکیج شوفاژ شما باید همانطور که گفته شد، مدلها را مدنظر قرار دهید و به تفاوت هرکدام توجه کنید. در این بین، سایت پایا تهویه به عنوان یکی از سایتهای معتبر فروش اینترنتی در زمینه مشاوره، کارشناسی، طراحی، فروش و خدمات پس از فروش سیستم های سرمایشی و گرمایشی و نمایندگی رسمی محصولات ایران رادیاتور است که شما میتوانید با ورود به سایت www.payata.com محصولات حرارتی و برودتی را بصورت آنلاین خرید کنید.
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