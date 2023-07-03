به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدپور روز دوشنبه گفت: بنا بر اعلام معاونت میراث‌فرهنگی کشور، روز ۱۶ تیرماه، به‌مناسبت عید بزرگ غدیر، عید امامت و ولایت، تمامی موزه‌ها، بناهای تاریخی و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی زیر پوشش اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان رایگان است.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی استان زنجان افزود: همه موزه‌های استان زنجان مانند پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه و آرامگاه چلبی اوغلو و معبد داش کسن در سلطانیه، موزه رختشوی‌خانه و موزه باستان‌شناسی ذوالفقاری در زنجان و موزه پی را حمد زهرنوش در ابهر برای بازدید عموم رایگان است.

محمدپور ادامه داد: مردم در سراسر کشور می‌توانند در روز جمعه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ از تمامی موزه‌ها و اماکن تاریخی استان رایگان بازدید کنند.