پرونده شهادت سردار سلیمانی در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفت: جنایات آمریکا کم نیستند زیرا صدها جنایت از جنایات آمریکا را در پرونده قبل و بعد از انقلاب اسلامی شاهد هستیم.

وی در خصوص پرونده شهادت سردار سلیمانی گفت: پرونده شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به عنوان جنایتی است که در تاریخ به عنوان یک نمونه از جنایات خاص آمریکا ثبت شده است.

وی افزود: پرونده شهادت سردار سلیمانی به لحاظ اینکه مربوط به دو کشور ایران و عراق است فرآیند رسیدگی خاص خود را دارد که یک سری اقدامات در تهران انجام و یک سری اقداماتی هم در عراق انجام شده است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: هماهنگی‌ها و جلساتی با مسئولین قضائی عراق داشتیم که به همین ترتیب در ایران هم در حوزه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه، معاونت بین الملل قوه قضائیه و دادستانی کل کشور پیگیری‌های در حال انجام است.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: تاکنون قدم‌های مؤثری برداشته شده است اما به علت اینکه پرونده بسیار مهم و گسترده است و تعامل ایران و عراق ویژگی خاص خود را دارد امیدواریم این پیگیری‌ها در دولت عراق و اقداماتی که در ایران در حال انجام است، به نتیجه مطلوب برسد.