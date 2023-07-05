«ملیکا برجی» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند سال گذشته مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز اعلام کرد که مأموران پلیس در پی گشت‌زنی در یکی از نقاط کرج به یک خودروی ۲۰۶ سفید که سابقه فروش مواد مخدر داشت دستور ایست می‌دهند که خودرو بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار می‌کند.

در اطلاعیه پلیس البرز آمده بود: مأموران برای توقف خودرو اقدام به تیراندازی می‌کنند که متأسفانه در حین تیراندازی دو تیر به یک خانم و یک دختر نوجوان اصابت کرده که سریعاً پس از حادثه به مرکز درمانی منتقل شدند.

خودروی متهم پس از دقایقی متوقف و سرنشینان آن دستگیر شدند. از خودروی متهم مقادیری ماده مخدر کشف شده بود.

حالا خانواده ملیکا برجی دختری که در این حادثه زخمی شده بود از درگذشت وی خبر دادند. خانواده برجی اعلام کردند که «از همان روز نخست فرماندهی انتظامی استان البرز همه توان خود را برای جبران و دلجویی به کار گرفت و همکاری بسیار خوبی برای بهبود فرزندمان داشت اما تقدیر الهی بر این بود که اینگونه ملیکای عزیزمان به خداوند سبحان بپیوندد.»