به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی صبح چهارشنبه در کارگروه آرد و نان شهرستان طالقان اظهار کرد: نان مواد غذایی اصلی مردم است که می‌طلبد در این حوزه نظارت بیشتری داشته باشیم.

وی نظارت بر رعایت نکات بهداشتی و ساعت پخت را از جمله وظایف کارگروه مربوطه برشمرد و افزود: ارتقای کیفیت پخت نان و رضایتمندی شهروندان مهمترین هدف این کارگروه است.

فرماندار طالقان بیان کرد: ارائه نان با کیفیت و مطلوب به شهروندان مهمترین وظیفه نانوایی‌ها است بنابراین برای تحقق این مهم ضمن تشدید بازرسی‌های نظارتی از این واحدها، با متخلفان بشدت برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط شهرستان برای جلب رضایت مردم با واحدهای نانوایی که در پخت نان کم کاری، کم فروشی و تخلف می‌کنند، برخورد جدی خواهند کرد.

مهدوی با تاکید بر اینکه برخورد قانونی با نانوایی‌های متخلف جدی خواهد بود، افزود: هیچ‌گونه مشکل یا کمبودی در خصوص تخصیص آرد به نانوایی‌ها وجود ندارد و با هرگونه کم فروشی نان و فروش آرد یارانه‌ای توسط نانوایی‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی متذکر شد: با نانوایی‌هایی که قصد دور زدن قانون را دارند هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد شد و در صورت تخلف و تکرار آن به مراجعه قضائی معرفی می‌شوند.